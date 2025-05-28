Ветеринары объяснили смертельную угрозу молока для взрослых кошек

Ветеринары: Взрослые кошки утрачивают способность усваивать молоко

Tекст: Ирма Каплан

По словам Хеннинг, котята в возрасте от шести до 12 недель перестают вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания лактозы, содержащейся в молоке, пишет Daily Mail.

Если их кормить коровьим молоком, которое содержит гораздо больше лактозы, чем молоко кошек, у них могут возникнуть неприятные симптомы, включая вздутие живота, боли в животе, рвоту и диарею. И это может привести к летальному исходу, поскольку хроническая диарея приводит к обезвоживанию и недоеданию.

Предыдущие исследования показали, что поначалу кошкам может нравиться коровье молоко из-за высокого содержания в нем белков и жиров, но Хеннинг категорически против даже редких угощений в виде блюдца с молоком.

«Короткий ответ – нет. Молочные продукты не являются естественной частью рациона кошек. Хотя им может нравиться вкус, молоко, скорее всего, доставит вашему пушистому другу дискомфорт и проблемы со здоровьем, поэтому его лучше полностью избегать», – сказала специалист.

Она напомнила, что кошки очень хорошо умеют скрывать дискомфорт, потому что в дикой природе проявление слабости сделало бы их мишенью для хищников.

«Если вам это абсолютно необходимо, выбирайте молоко без лактозы или молоко, разработанное специально для кошек, и угощайте им питомца время от времени в качестве лакомства. Хотя это и не повлияет на желудок животного так, как коровье молоко, оно и не принесет вашей кошке никакой питательной пользы», – пояснила Хеннинг.

Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, в китайской провинции Аньхой археологи обнаружили окаменелые останки древней миниатюрной кошки Prionailurus kurteni, которая по размеру сопоставима с черноногой кошкой и могла поместиться на ладони.

Ранее в мае газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет.