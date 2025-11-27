Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России
В топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих корпоративов вошли Нагиев и Галустян
Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер, сообщил организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди.
Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев и Екатерина Скулкина возглавили топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих новогодних корпоративов в России, передает ТАСС.
Организатор мероприятий и директор артистов Табриз Шахиди рассказал, что гонорары для ведущих такого уровня за вечер продолжительностью до пяти часов стартуют от 3 млн и достигают 7 млн рублей, не считая налогов и дополнительных условий райдера. Он отметил, что именно эти имена чаще всего фигурируют среди ведущих премиум-класса для корпоратива.
Шахиди также подчеркнул, что сохранение высокого уровня спроса связано как с рейтингом артистов, так и с их востребованностью у корпоративных клиентов. Ранее он уточнял, что в новогодние праздники особо занятым считается заслуженный артист России Леонид Агутин, который дает наибольшее количество выступлений среди звезд.
Ранее Сергей Шахиди назвал самыми востребованными и дорогими на новогодних корпоративах 2025 года артистов «Ленинград», Басту, «Руки Вверх» и Ирину Аллегрову. Гонорары этих исполнителей достигают 20 млн рублей.