У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Посольство: Права задержанных в Тунисе россиян не нарушаются
Права задержанных в Тунисе россиян соблюдаются, их самочувствие остается удовлетворительным, а дискриминации со стороны пенитенциарной администрации нет, сообщило российское посольство в этой североафриканской стране.
«Каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», – указали в диппредставительстве, передает ТАСС.
В посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами по вопросам задержанных граждан России. Представители российской дипмиссии взаимодействуют со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства. «Посольство России в Тунисе отслеживает ситуацию вокруг 11 россиян, задержанных правоохранительными органами Туниса», – подчеркнули в посольстве.
Напомним, 11 задержанных российских туристов в Тунисе находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека. Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что задержанные россияне не пользовались услугами туроператоров и отправились в путешествие самостоятельно.