Путин поздравил ЛДПР с 35-летием

В 55-м павильоне ВДНХ прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию ЛДПР. Президент России Владимир Путин направил поздравление, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Основанная Владимиром Вольфовичем Жириновским, ЛДПР по праву считается одной из ведущих ключевых политических сил страны. Ее представители ведут плодотворную работу в обеих палатах Федерального Собрания, региональных и муниципальных органах власти, стремятся к активному, открытому диалогу с людьми, конструктивному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями по ключевым проблемам социально-экономической повестки», – отметил президент в своем послании.

Президент подчеркнул, что «партия неизменно ставит важные задачи, связанные с обеспечением интересов России в мире, укреплением партнерских связей с нашими друзьями за рубежом, уделяет внимание таким вопросам, как поддержка института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие науки, культуры и образования, совершенствование делового климата».

Путин особо отметил также твердое стремление ЛДПР отстаивать свои политические идеалы и принципы, ценности патриотизма, сильного и единого государства, права и свободы граждан.

«Желаю успехов в реализации намеченных планов и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо Отечества и нашего народа», – сказано в поздравлении Путина.

В свою очередь Сергей Кириенко также присоединился к поздравлениям. «Хочу особые слова уважения сказать в адрес основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского. Вы знаете, что его роль в создании не только ЛДПР, но и современной российской государственности отмечена президентом в специальном указе о праздновании 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР. Хочу также отметить, что партия прошла непростой период после ухода Владимира Жириновского. Хочу сказать слова благодарности и уважения, что руководство смогло преодолеть этот период и сейчас продолжает активно набирает доверие людей. Также хочу сказать спасибо и руководству, и активу партии за большую работу, которую ЛДПР реализует по помощи ребятам на передовой, по помощи семьям участников специальной военной операции, внося свой вклад в приближение общей Победы. Сегодня в момент вызова, который существует для нашей страны, крайне важна консолидация всех здоровых патриотичных политических сил. И ЛДПР по праву являлась, является и, уверен, будет являться одной из таких системообразующих государственных патриотических сил», – заявил Кириенко.



Ранее на ВДНХ открылась выставка к 35-летию ЛДПР.