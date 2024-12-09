Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
На ВДНХ открылась выставка к 35-летию ЛДПР
На ВДНХ в Москве открылась выставка, посвященная 35-летию основания ЛДПР. Один из дней будет посвящен Владимиру Жириновскому, а 11 декабря пройдет дискуссия на тему «Русское возрождение: путь к Великой России».
«Уверен, Владимир Вольфович мог бы нами гордиться. Мы приглашаем всех посетить нашу выставку», – заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии открытия выставки «ЛДПР: 35 лет с народом» в 55 павильоне ВДНХ в Москве.
В своей речи Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР отмечает свой юбилей в качестве старейшей и первой оппозиционной партии России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он также напомнил, что это первый юбилей, который партия встречает без Владимира Жириновского. Поэтому второй день вставки будет посвящен полностью осователю партии.
Также в рамках выставки состоится панельная дискуссия «Русское возрождение: путь к Великой России», которая пройдет 11 декабря. Ее участники затронут вопросы защиты государства от иностранного вмешательства, противодействия фальсификации истории и сохранения культурного наследия.
напомним, ранее в Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом.