Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.3 комментария
Неизвестные дроны заметили над авиабазой США в Германии
Spiegel: Дроны пролетали над базой Рамштайн и объектами Rheinmetall и BASF
В течение последних недель над американской авиабазой Рамштайн и рядом объектов в Германии были замечены неопознанные дроны, однако их операторов обнаружить не удалось.
Неизвестные дроны в последние недели неоднократно были замечены над стратегическими объектами в Германии, включая американскую авиабазу Рамштайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. Согласно конфиденциальному отчету германских органов безопасности, вечером 3 и 4 декабря над базой Рамштайн было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на предпринятые меры по поиску, обнаружить их операторов не удалось.
Der Spiegel также указывает, что аналогичные инциденты произошли и на объектах германского оборонного концерна Rheinmetall и химического гиганта BASF. Происхождение беспилотников до сих пор остается неизвестным. Власти проводят расследование для выявления возможных угроз и определения источника беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР открыло дело в связи с обнаружением загадочных беспилотников в Нью-Джерси, а ранее жители Нью-Йорка заметили в небе неизвестные дроны. Также сообщалось, что неопознанные дроны появились над базами США в Британии.