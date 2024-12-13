ФБР открыло дело из-за загадочных беспилотников в Нью-Джерси

ФБР начало расследование из-за появления загадочных дронов в Нью-Джерси

Tекст: Мария Иванова

Таинственные дроны, замеченные над Нью-Джерси, стали причиной расследования Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает Bloomberg.

Местные жители обеспокоены, а государственные чиновники требуют объяснений от Вашингтона. Дроны были замечены над важной инфраструктурой, включая водохранилища и военные объекты, что вызывает тревогу.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у них нет доказательств, связывающих дроны с иностранными государствами или соперниками. Она подчеркнула, что это не американские военные дроны. Белый дом также заявил, что дроны, скорее всего, являются законно управляемыми воздушными судами, и подчеркнул, что ни ФБР, ни Министерство внутренней безопасности не подтвердили визуальные свидетельства с помощью электронных методов обнаружения.

Для решения проблемы в Нью-Джерси будет отправлена технология с радарами, специально предназначенными для обнаружения дронов. Сенатор Кори Букер выступил с призывом к федеральным агентствам предоставить местным властям информацию о загадочных дронах. В свою очередь, представитель Джефф Ван Дрю предположил возможное участие Ирана, но Пентагон отверг это предположение.

На фоне этих событий губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подчеркнул, что власти на всех уровнях не обнаружили угрозы общественной безопасности. Он призвал к осторожности, чтобы избежать распространения конспирологических теорий. Однако он также подчеркнул необходимость более активного участия федерального правительства, вплоть до возможности сбить один из дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, загадочные беспилотники недавно были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке после их появления в небе над штатом Нью-Джерси. Над американскими военными базами в Британии также обнаружили небольшие дроны, которые, по данным командования ВВС США, не оказали значительного влияния на работу объектов. Военные США за последние несколько лет зафиксировали сотни полетов неизвестных дронов над своими базами, однако их число уменьшается, и принадлежность аппаратов остается неизвестной.