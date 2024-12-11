Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин и Мирзиеев обсудили Сирию и Украину
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе беседы лидеры затронули международную повестку, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политики обсудили ситуацию в Сирии и происходящее вокруг Украины, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин и Мирзиеев поговорили о дальнейшем развитии российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Они также обсудили реализацию достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае договоренностей.
До этого президенты беседовали по телефону в середине августа, они обсуждали развитие отношений между странами.