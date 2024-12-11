Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.9 комментариев
Мишустин поручил проработать все вопросы по нацпроектам до конца года
Мишустин поручил регионам за декабрь завершить проработку вопросов по нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать все вопросы нацпроектов до конца года, включая финансирование, отметив важность регионов в выполнении задач.
Мишустин на заседании правительства поручил кабмину и регионам завершить проработку всех вопросов, связанных с национальными проектами, до конца года, передает ТАСС.
Вопросы касаются в том числе и финансирования этих проектов. Премьер-министр подчеркнул, что если потребуется, работу следует продолжать и в новогодние праздники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов, а также сообщил, что Россия уверенно занимает первое место по поставкам пшеницы в мире и третье по поставкам продовольствия в целом.