Мишустин поручил проработать все вопросы по нацпроектам до конца года

Мишустин поручил регионам за декабрь завершить проработку вопросов по нацпроектам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мишустин на заседании правительства поручил кабмину и регионам завершить проработку всех вопросов, связанных с национальными проектами, до конца года, передает ТАСС.

Вопросы касаются в том числе и финансирования этих проектов. Премьер-министр подчеркнул, что если потребуется, работу следует продолжать и в новогодние праздники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов, а также сообщил, что Россия уверенно занимает первое место по поставкам пшеницы в мире и третье по поставкам продовольствия в целом.