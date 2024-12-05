Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.2 комментария
Путин спросил у Мантурова, «где заводы»
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов.
«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? Ростех должен был их строить?» – приводит слова Путина ТАСС.
По словам Мантурова, два завода будут запущены в первом квартале 2025 года, первый вице-премьер пригласил президента на открытие.
«Ленточки резать – мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» – спросил Путин.
Президент поручил Мантурову отчитаться об этой работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.