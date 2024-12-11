Конгрессвумен Мейс обвинила мужчину-трансактивиста в нападении

Член Конгресса США Мейс заявила о нападении активиста трансгендеров у Капитолия

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Мейс заявила, что стала жертвой нападения у здания Капитолия в Вашингтоне. Инцидент произошел, когда к ней подошел мужчина, выступающий в поддержку трансгендеров, и нанес ей травму руки. По словам Мейс, она получила повреждение запястья.

Мейс отметила, что мужчина был задержан полицией Капитолия. Она добавила, что инцидент связан с ее активной борьбой за защиту прав женщин. «Все насилие и угрозы продолжают доказывать нашу позицию. Женщины заслуживают безопасности. Ваши угрозы не остановят мою борьбу за права женщин!» – подчеркнула законодательница в своем заявлении в соцсети.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон запретил трансгендерам пользоваться туалетами по их выбору в здании Палаты представителей, в то время как избранный президент США Дональд Трамп намерен демобилизовать трансгендеров из армии, численность которых оценивается в 15 тыс. человек, согласно новому указу, который может быть подписан 20 января.