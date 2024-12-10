Катар провел переговоры с лидером вооруженной сирийской оппозиции

Катарские дипломаты обсудили с лидером ХТШ необходимость поддержания спокойствия в Сирии

Tекст: Вера Басилая

Катарские дипломаты в понедельник обсудили с представителями сирийской группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ) (признана террористической в России и запрещена) необходимость поддержания спокойствия и сохранения государственных структур в Сирии. Это произошло после стремительного наступления оппозиционных сил, которое привело к бегству Башара Асада в Россию, передает Reuters.

Во вторник Катар планирует провести переговоры с Мохамедом аль-Баширом, новым лидером вооруженной сирийской оппозиции, назначенным руководить переходной администрацией Сирии. Региональные государства активно ищут способы наладить связи с новой властью в Сирии и другими группировками.

Катарская инициатива последовала за встречей, которая состоялась в субботу при участии министров иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и соседних с Сирией стран. На встрече обсуждались меры по стабилизации Сирии и предотвращению усиления экстремистских группировок, таких как ИГИЛ* (запрещена в России). Представители стран, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, выразили готовность открыть каналы связи с сирийскими оппозиционерами.

Иран, основной союзник Асада в регионе, также установил прямую линию связи с новыми лидерами сирийской оппозиции, чтобы избежать конфликтной траектории между странами. Однако неясно, с какой именно сирийской фракцией были установлены контакты Ирана.

Ранее Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

После смены власти в стране сирийская оппозиция намерена расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.