Суд Армении признал незаконным задержание Карапетяна
Апелляционный уголовный суд Армении отменил решение о правомерности задержания предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
«Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около девяти и более часов», – заявила Гаспарян в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), передает РИА «Новости».
По словам адвоката, решение апелляционного суда подтверждает факт незаконного и необоснованного задержания, что она назвала одним из противоправных действий в рамках этого уголовного процесса. Гаспарян также отметила, что судья суда первой инстанции Артак Карапетян не учел этот факт при вынесении решения.
Напомним, армянские власти обвинили бизнесмена Самвела Карапетяна в отмывании денег через ряд компаний.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Карапетян не сможет заниматься политикой в стране, пока не откажется от иностранных паспортов.
В июле Карапетян выиграл срочный арбитраж по поводу национализации «Электрических сетей Армении».
