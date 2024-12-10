Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

Tекст: Мария Иванова

Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.