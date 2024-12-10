  • Новость часаИзраильские танки подошли к Дамаску
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    Как России сохранить военные базы в Сирии
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

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    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

    9 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башар Асад отклонил предложение США через ОАЭ о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана, пишет The Washington Post.

    Эту информацию подтвердил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который перешел на сторону повстанцев, пишет WP, передает РБК. Он отметил, что эта сделка могла существенно укрепить власть Асада, но президент не воспользовался ею.

    Отказ от налаживания отношений с Турцией по инициативе президента Тайипа Эрдогана также стал фатальной ошибкой, говорится в материале газеты. Анкара хотела, чтобы Асад предпринял усилия по сдерживанию курдов, вступил в диалог с сирийской оппозицией и согласился на возвращение части сирийских беженцев из Турции.

    Аналитики из WP считают, что разочарование среди сторонников Асада стало причиной его краха. Ожидания восстановления экономики и мирового признания после подавления оппозиции не сбылись, а коррупция и богатый образ жизни приближенных усугубили ситуацию, пишет издание.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    9 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг

    Флаг сирийской оппозиции подняли над посольством в Москве после смены власти

    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мансуровском переулке в Москве над сирийским посольством подняли флаг оппозиции после прихода к власти в Сирии вооруженных оппозиционных сил.

    Над сирийским посольством в Москве подняли флаг оппозиции, сообщает ТАСС. Это событие произошло в Мансуровском переулке, где находится здание диппредставительства. Поднятие флага связано с изменениями во внутренней политической ситуации в Сирии.

    Ранее с посольства был снят официальный флаг Сирийской Арабской Республики. Это произошло после того, как к власти в Сирии пришла оппозиция. Смена символов указывает на значительные изменения в политическом курсе страны и ее официальных представительствах за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у сирийского посольства в Москве обстановка осталась спокойной, а ранее с него сняли флаг и табличку у входа.

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    9 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией

    Представитель сирийской оппозиции подчеркнул необходимость налаживания связей с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член сирийского национального совета Анас аль-Абда отметил важность сотрудничества Сирии с Россией.

    Представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда, являющийся членом сирийского национального совета, базирующегося в Стамбуле, отметил в интервью RT, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией.

    Аль-Абда подчеркнул, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    Он отметил, что сейчас более половины населения страны либо вынужденно переселены, либо являются беженцами, и подчеркнул необходимость международной помощи в решении данной проблемы.

    Ранее российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Между тем Европейская комиссия подтвердила, что не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией в Сирии.

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    9 декабря 2024, 11:19 • Новости дня
    Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
    Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
    @ REUTERS/Orhan Qereman

    Tекст: Мария Иванова

    Быстрый успех повстанцев в Дамаске вынудил Башара Асада покинуть страну, что стало поворотным моментом и открыло возможности для таких игроков, как Турция, которая может укрепить свои позиции, ограничивая курдских сепаратистов, пишет Politico.

    После стремительного наступления повстанцев, которые захватили Дамаск и вынудили сирийского лидера Башара Асада покинуть страну, мировое сообщество анализирует последствия этого события для региона, пишет Politico.

    Сирийский народ, переживший 13 лет гражданской войны и десятилетия правления семьи Асадов, может быть одним из победителей, если в стране удастся избежать нового витка насилия. Однако остаются опасения, что возникнет вакуум власти, и различные политические и религиозные группы столкнутся друг с другом, отмечает газета.

    Главная повстанческая фракция Хайят Тахрир аш-Шам (HTS), имеющая в прошлом связи с Аль-Каидой, пытается изменить свой имидж и заявляет о своем стремлении к мирному развитию Сирии.

    Турция также может извлечь выгоду из падения Асада, так как это поможет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану усилить позиции в регионе, особенно в вопросе контроля над курдскими сепаратистами на северо-востоке Сирии. Экономист Тимоти Эш назвал это «гениальным ходом» со стороны Эрдогана.

    Израиль рассматривает падение Асада как снижение влияния Ирана и ее «оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Без Асада Иран теряет важные логистические маршруты для поддержки «Хезболлы», что делает Ливан, возможно, более стабильной страной. Израильские войска уже заняли позиции сирийской армии в буферной зоне на Голанских высотах, чтобы предотвратить возможные угрозы, отмечает Politico.

    Однако некоторые силы оказываются в проигрыше. Курды в Сирии, которые пользовались определенной автономией при Асаде, рискуют утратить свое положение, особенно если в Дамаск придут исламские правительства, зависящие от Турции. Алавиты, поддерживавшие режим Асада, также опасаются возмездия за свою прошлую поддержку.

    Падение Асада ослабляет позиции России, Ирана и «Хезболлы» в регионе, поланакет изданрие. Москва и Тегеран, которые когда-то спасли режим, теперь осознали, что не могут оказать ту же поддержку, что и раньше, в основном из-за текущих международных приоритетов. В частности, войска России заняты на Украине, что делает невозможным полноценную поддержку Асада в Сирии, пишет Politico.

    Падение Башара Асада стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки стремятся заполнить вакуум, оставленный после его правления, отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

    Сирийская оппозиция в понедельник объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.

    Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.

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    9 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    @ РИА Новости

    Сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам, иранские силы отказали Асаду в просьбах вмешаться в стремительно ухудшающуюся ситуацию, пишет The Wall Street Journal.

    После падения Алеппо Башар Асад пытался заручиться поддержкой России и Ирана для укрепления своих военных сил. Россия провела авианалеты, но их интенсивность быстро снизилась. Иран заявил, что его помощь будет ограниченной. Иранские власти обвинили Асада в неподготовленности к нападению повстанцев и отказались отправить подкрепление из-за угрозы израильских ударов, пишет The Wall Street Journal.

    Сирийские источники WSJ сообщили, что Иран приказал своим силам, включая Корпус стражей исламской революции и связанные с ним ополчения, не вмешиваться в конфликт. Иран организовал безопасный выход своих сотрудников и заключил сделку о мирной передаче территорий мятежникам.

    Национальные силы безопасности Сирии в субботу распорядились о мирной передаче власти повстанцам, не сообщив об этом Асаду, и вскоре он был отправлен в Россию, заявляет WSJ. В воскресенье Джавлани прибыл в Дамаск и встретился с жителями у мечети VIII века, приветствуя захват власти как историческое событие. «Мы полны решимости продолжить путь, который начал сирийский народ в 2011 году», – заявил он толпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «эра Асадов» подошла к концу, и вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав многолетний период правления. Израильские силы намерены создать дополнительную зону безопасности на сирийской стороне горы Хермон для нейтрализации угроз. Сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая Тартус и Джеблу, при этом работа российских военных баз не нарушена. Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

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    9 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оппозиция поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии

    Вооруженная оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу создать переходное правительство Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженная оппозиция, захватившая Дамаск, поручила Мухаммеду аль-Баширу формировать новый кабинет министров, чтобы управлять Сирией в переходный период после ухода Башара Асада.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручила сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство Сирии. Это решение было принято в контексте недавних событий, когда оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в столицу.

    Ранее Le Figaro информировала, что на роль главы переходного правительства рассматривался бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Однако решение было изменено в пользу аль-Башира, что может свидетельствовать о новых политических приоритетах вооруженной оппозиции.

    Наступление оппозиции началось 27 ноября и к 7 декабря завершилось успешным захватом городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря сирийские правительственные силы покинули Дамаск, а Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти, что было подтверждено в заявлении МИД РФ.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей. Новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

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    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    9 декабря 2024, 11:28 • Новости дня
    Турецкие силы помогли сирийской оппозиции взять Манбидж

    Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» взяла контроль над Манбиджем

    Турецкие силы помогли сирийской оппозиции взять Манбидж
    @ Rami Alsayed/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Сирийская народная армия», поддерживаемая Турцией, взяла под контроль город Манбидж в результате операции, направленной против курдских сил.

    Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, передает ТАСС.

    Операция проводилась с целью лишения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана контроля над этим населенным пунктом. Источники в турецких силах безопасности подтвердили успешное завершение операции.

    Операция началась 8 декабря и была направлена на захват стратегически важного города, который ранее находился под контролем курдских сил.

    Манбидж имеет важное значение в регионе, так как находится на пересечении стратегических путей. Этот шаг подтверждает усилия Турции по укреплению своих позиций в северной части Сирии и борьбе с курдскими формированиями, которые Анкара считает угрозой своей национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в Вене заявил о прибытии президента Сирии Башара Асада с семьей в Москву, в то время как США выступили за международные усилия по привлечению Асада «к ответственности», а в Сети вспомнили предсказание Владимира Жириновского о свержении Асада президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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    10 декабря 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

    Постпред Сирии при ООН призвал Совбез остановить израильскую агрессию

    Tекст: Максим Попов

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Сирия направила официальные обращения в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу с требованием остановить агрессивные действия Израиля, сообщает ТАСС. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что Израиль использует сложную ситуацию в Сирии для осуществления нападений.

    «Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», – подчеркнул ад-Дахак.

    Сирийский дипломат также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Он отметил, что текущая ситуация в Сирии требует ответственности со стороны мирового сообщества для защиты суверенитета страны и ее граждан.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




    Результаты
    8 комментариев

    Коментарии (11)
    9 декабря 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии

    Госдеп США ожидает, что сирийцы решат судьбу российских военных баз

    Tекст: Максим Попов

    Судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, заявил представитель Госдепартамента США на фоне масштабного наступления оппозиции, которое привело к захвату крупных городов и бегству президента Башара Асада в Москву.

    Миллер заявил, что судьба российских военных баз на территории Сирии должна быть решена сирийским народом, а не США, сообщает ТАСС. По словам Миллера, США не располагают информацией о статусе этих баз и о том, какие действия может предпринять в отношении них нынешний сирийский режим.

    Представитель Госдепа отметил, что позиция США заключается в том, что именно сирийский народ должен принимать окончательное решение по этим объектам. «Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», – подчеркнул он.

    27 ноября оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб. По состоянию на вечер 7 декабря оппозиция захватила несколько крупных городов, включая Алеппо, Хаму и Хомс. В воскресенье силы оппозиции вошли в Дамаск, что привело к отступлению сирийской армии и отставке президента Башара Асада.

    До этого сообщалось, что оппозиция Сирии решила создать единое военное управление. Ранее представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. В Кремле сообщили, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    9 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    В Дамаске прекратилась стрельба и открылись магазины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей, сообщают очевидцы.

    Очевидцы сообщили, что стрельба полностью прекратилась, город начал оживать, передает ТАСС. Базары и магазины вновь открылись, а вооруженные люди исчезли с улиц.

    «Стрельба полностью прекратилась, город ожил, живет обычной жизнью, работают базары, магазины», – сказал собеседник агентства. По словам очевидцев, они ожидают, какие действия предпримет новая власть.

    В сирийских городах Дамаск, Латакия и Тартус ввели комендантский час, который будет действовать с 17.00 до 5.00 по местному времени, нарушители могут быть наказаны месяцем тюремного заключения, а газета Al Watan сообщала, что новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

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    9 декабря 2024, 18:56 • Новости дня
    ХАМАС приветствовал смену власти в Сирии

    ХАМАС назвал смену власти в Сирии успехом сирийского народа

    Tекст: Ольга Иванова

    ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал смену власти в Сирии и охарактеризовал эти события как успех сирийского народа на пути к свободе и справедливости.

    Палестинское движение ХАМАС приветствовало смену власти в Сирии, сообщает ТАСС. Организация охарактеризовала последние события в стране как значимый шаг на пути к свободе и справедливости для сирийского народа. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ХАМАС.

    В заявлении ХАМАС поздравил граждан Сирии с их усилиями по достижению свободы и справедливости, а также выразило поддержку их праву на свободное волеизъявление, независимость и политический выбор. Движение особо подчеркнуло, что поддерживает территориальную целостность и единство Сирии.

    Кроме того, ХАМАС осудил действия Израиля, назвав их агрессией, направленной на оккупацию сирийских земель. Организация выразила убеждение, что такие действия препятствуют стремлениям сирийцев к самостоятельности и политической независимости.

    Ранее российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Между тем Европейская комиссия подтвердила, что не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией в Сирии.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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