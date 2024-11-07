Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Российскому каноисту вернули золото ЧМ после разбирательства
Каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после протеста и апелляции ICF
Российский каноист Захар Петров получил золотую медаль чемпионата мира спустя два месяца после скандального финиша, где он выпал из каноэ, но опередил соперника на доли секунды.
Золотая медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ была передана российскому каноисту Захару Петрову после нескольких разбирательств, сообщает Metaratings. Медаль была вручена генеральному секретарю ВФГБК Елене Исхаковой, которая пообещала наградить Петрова на торжественной церемонии.
Петров 25 августа первым пересек финишную черту на дистанции 500 метров, но перевернулся на финише, опередив Сергея Тарновского из Молдавии на 0,019 секунды. Первоначально Петрову отказали в медали из-за технической ошибки, но после протеста золото было возвращено. Однако это решение было оспорено четырьмя странами, и Петрову снова отказались вручать награду.
В октябре ICF удовлетворила апелляцию российской стороны и окончательно вернула золотую медаль Петрову. Тарновский уже не впервые сталкивается с лишением медалей в пользу российских спортсменов. На Олимпиаде-2016 он был дисквалифицирован после допинг-теста, что лишило его бронзы, которую должен был получить Илья Штокалов, но тот до сих пор не получил награду.
Российские спортсмены также продолжают ожидать медалей Игр-2022, где фигуристы заняли третье место в командном турнире, но не получили награды из-за логистических проблем и отстранения Олимпийского комитета России.
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