Матыцин заявил о готовности России к диалогу с международным Олимпийским движением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он отметил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и подчеркнул важность участия в мировом спортивном движении, передает ТАСС.

Выступая в Дипломатической академии МИД России на Евразийском форуме молодых дипломатов, Матыцин заявил: «Жить в мире и быть свободным от мира, в данном случае российскому спорту быть независимым от мирового спорта, наверное, будет неправильно. Другое дело: как позиционировать российский спорт».

Он подчеркнул участие президента России, который всегда говорит, что в спорте нет недружественных стран. «Мы готовы вести диалог, но при этом должны понимать, что Россия всегда была, есть и будет одним из главных игроков на спортивной арене. Мы будем определять наши приоритеты при уважении к Олимпийскому международному движению, международным федерациям, другим государствам», – добавил Матыцин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Федеральный верховный суд Швейцарии коррумпированным после того, как он отклонил апелляцию Камилы Валиевой по делу о дисквалификации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Валиевой.