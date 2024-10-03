Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Матыцин заявил о готовности России к диалогу с международным Олимпийским движением
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что российский спорт не должен быть изолирован от международного спортивного движения, и подчеркнул готовность к диалогу с другими странами на Евразийском форуме молодых дипломатов.
Он отметил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и подчеркнул важность участия в мировом спортивном движении, передает ТАСС.
Выступая в Дипломатической академии МИД России на Евразийском форуме молодых дипломатов, Матыцин заявил: «Жить в мире и быть свободным от мира, в данном случае российскому спорту быть независимым от мирового спорта, наверное, будет неправильно. Другое дело: как позиционировать российский спорт».
Он подчеркнул участие президента России, который всегда говорит, что в спорте нет недружественных стран. «Мы готовы вести диалог, но при этом должны понимать, что Россия всегда была, есть и будет одним из главных игроков на спортивной арене. Мы будем определять наши приоритеты при уважении к Олимпийскому международному движению, международным федерациям, другим государствам», – добавил Матыцин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Федеральный верховный суд Швейцарии коррумпированным после того, как он отклонил апелляцию Камилы Валиевой по делу о дисквалификации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Валиевой.