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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    7 ноября 2024, 00:11 • Новости дня

    Байден запланировал направить Украине военную помощь до инаугурации Трампа

    Politico сообщила о планах Белого дома направить Украине оставшиеся 6 млрд долларов военной помощи до инаугурации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена планирует ускорить отправку оставшейся военной помощи Украине в 6 млрд долларов до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщила Politico.

    Решение связано с опасениями, что новый президент может прервать поставки оружия на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Politico отмечает, что сроки выделения нового пакета военной помощи не уточняются. Обычно доставка вооружений и боеприпасов на Украину занимает месяцы, что может помешать завершению поставок до инаугурации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был у власти, украинского конфликта не произошло бы. В ходе избирательной кампании Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом завершить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, утверждают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Американист Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты Камалы Харрис на выборах в США обусловлены тремя факторами – расколом внутри демократов, отсутствием программы, которая мобилизовала бы избирателя, а также отказом губернаторов колеблющихся штатов применять админресурс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

    «Дональд Трамп забрал все ключевые штаты», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. На этом фоне он обратил внимание на отказ кандидата от демократов выступать перед своими сторонниками. «Это плохой знак для Демпартии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, тот факт, что сообщения об итогах выборов по округам идут в прямом эфире, может свидетельствовать лишь одно: команды отрицать победу Трампа им не поступало. 

    Дробницкий выделил несколько причин проигрыша Камалы Харрис. Первая – раскол внутри демократов, который не позволил им выступить единой коалицией. «Под конец президенства Джо Байдена они разделились. Так, например, Барак Обама лишь формально агитировал за Харрис, а на деле все понимали, что он против ее кандидатуры», – напомнил спикер.

    Вторая причина – демократы не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их. «Харрис сама по себе плохой кандидат, так ей еще подобрали и плохую команду. Ставка была сделана на женщину, да еще не белую, которая выступает за все либеральные идеи против злых «фашистов». И это стало большой ошибкой», – отметил эксперт.

    Третья причина – разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. «Судя по всему, замена Байдена на Харрис, проведенная без консультации с губернаторами, привела к тому, что те отказались «накидывать» голоса в ее пользу. Особенно обиделся, как мне кажется, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, который хотел быть вице-президентом, а его, что называется, бортанули», – считает Дробницкий.

    «Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», – акцентировал он. По мнению собеседника, предварительные итоги также свидетельствуют о том, что выборы 2020-го были украдены. «Не бывает таких разворотов в условиях поляризации в Соединенных Штатах», – уточнил политолог.

    Отдельно американист коснулся выборов в Конгресс. Те сенаторы, которые поставили на Трампа, выступили успешнее, чем те, кто дистанцировался, заметил он. «Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, Демократическая партия перегруппируется и попытается оспорить победу республиканца. Правда, пока среди демократов раздрай и траур», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 11.30 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    На этом фоне Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (9)
    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 10:38 • Новости дня
    Трамп объявил о победе на выборах президента США

    Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США и пообещал «золотую эпоху»

    Трамп объявил о победе на выборах президента США
    @ Rick Bowmer/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    По его словам, достигнутый результат стал «политической победой, которую прежде не знала история США», передает РИА «Новости».

    Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Он также сообщил, что на этих выборах планирует набрать более 315 голосов выборщиков, что обеспечит ему однозначную победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Коментарии (24)
    6 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, заручившись поддержкой 277 выборщиков, сообщил телеканал Fox News.

    Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки, также сообщалось, что он планирует обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США

    Американист Дудаков оценил предварительные итоги выборов президента США

    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    @ Thomas Slusser/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис растеряла немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. В прямом эфире происходит коллапс коалиции Демпартии. Однако для них еще могут быть хорошие новости, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Согласно предварительным данным, следующим президентом США становится Дональд Трамп.

    «Дональда Трампа официально начали признавать победителем выборов. Согласно предварительным данным, он «забрал» Джорджию и Северную Каролину. Кроме того, у республиканца есть преимущество в других ключевых штатах: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Аризона», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он также указал на неутешительные для Камалы Харрис результаты. «Кандидат от демократов выступила не лучшим образом, растеряв немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. Мы наблюдаем коллапс коалиции Демпартии в прямом эфире», – подчеркнул собеседник.

    При этом политолог напомнил, что на предвыборную кампанию демократа было потрачено 1,9 млрд долларов. «Деньги далеко не всегда приводят кандидата к победе на выборах, особенно если тот является крайне неуспешным и неталантливым политиком, как Харрис», – уточнил спикер. Однако для Демпартии есть и хорошие новости.

    «Да, они проиграли президентскую гонку и борьбу за Сенат – в верхней палате американского Конгресса большинство получает Республиканская партия. При этом у демократов есть неплохие шансы взять большинство в Палате представителей и назначить своего спикера – Хакима Джеффриса», – уточнил он.

    «В таком случае Конгресс будет разделен, и в нижней палате демократы смогут создавать Трампу проблемы, мстить ему за то, что он вернулся в президентское кресло. И это явная ложка дегтя в бочке меда республиканцев», – заключил Дудаков.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 10.00 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получат не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2024, 11:26 • Новости дня
    В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении

    Гражданин Армении Армен Балян задержан в Домодедово за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово, передает ТАСС. Балян участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Известно, что он был задержан при попытке проникновения на территорию России.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Баляна. В ходе допроса он признал вину и дал исчерпывающие показания. Балян подтвердил ранее установленные следствием факты своего участия в вооруженном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ. Тайваньский спецназовец У Чжунда, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в ДНР во время ночной операции у Авдеевки. Шведский наемник, воевавший на стороне Украины против России, был ликвидирован в бою.

    Коментарии (18)
    6 ноября 2024, 11:03 • Новости дня
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

    Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска супергением, передает ТАСС.

    Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил уникальность и особенность Маска, подчеркнув, что подобных людей, обладающих выдающимися способностями, в США немного.

    Трамп заявил, что он планирует предложить Илону Маску возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

    Илон Маск выразил готовность принять предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе на выборах президента США, команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой, подчеркнув важность этого события для всего мира.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США

    Захарова: Побеждают живущие любовью к стране

    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Победа зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала победу Трампа в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что истинные победители – это те, кто «живут любовью к своей родине, а не ненавистью к другим странам».

    Ранее Захарова назвала избирательную систему США «архаикой из нерешенных проблем».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп стал победителем на президентских выборах в США, отметив, что «социализм» в Америке стал негативным термином.

    Напомним, по данным СМИ Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    Команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп пообещал «прекратить все войны»

    Трамп заявил о намерении работать над прекращением всех войн

    Трамп пообещал «прекратить все войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    По словам Трампа, он будет работать над прекращением войн, а не начинать их, передает ТАСС.

    Ранее Трамп объявил о победе на выборах президента США.

    Сообщалось, что Трамп одержал победу на президентских выборах, получив поддержку 277 выборщиков.


    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

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