National Interest: НАТО может разместить термоядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский журнал The National Interest сообщил, что НАТО может принять решение о размещении термоядерных бомб B-61 в Польше или на Украине.

Это предложение связано с тем, что США и их союзники отвергли все пути деэскалации конфликта вокруг Украины и приняли решение об ударах вглубь России с ее территории, передает ТАСС.

В статье подчеркивается, что передача ядерных бомб B-61 в Польшу и на Украину может стать реальностью. При этом размещение ядерного арсенала НАТО на территории Украины, которая не является членом альянса, считается «по сути безумным». В этом контексте возникает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и возможного роста напряженности в регионе.

Ранее Польша уже заявляла о готовности оснастить свой парк американских истребителей F-35 Lightning II ядерными боеприпасами модификации B-61. Термоядерная бомба B-61, разработанная в США в начале 1960-х годов, ранее поставлялась таким странам, как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. Носителями этих бомб могут выступать самолеты B-2 Spirit, F-15E и F-35.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН о поставках оружия на Украину, Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.