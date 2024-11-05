Участники марафона «Знание. Первые» стали свидетелями запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Он подчеркнул значимость образования и науки для молодежи. В своем выступлении Борисов рассказал об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б», который вывел на орбиту два гелиофизических спутника и 49 малых космических аппаратов. Гендиректор отметил, что это важный шаг в создании системы «Ионозонд», направленной на мониторинг ионосферы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вместе с двумя аппаратами для изучения ионосферы мы запустили 53 малых космических аппарата в рамках программы «УниверСат» и проекта Space-Pi. Благодаря поддержке Фонда содействия инновациям и фонда «Талант и успех» уже сегодня мы даем возможность студенческим научным коллективам разработать свой космический аппарат, пройти конкурсный отбор и при поддержке Роскосмоса запустить его на орбиту. Вместе с Российским обществом «Знание» мы делаем большую работу, чтобы через участие в просветительских проектах молодежь могла выстроить свой путь в ракетно-космической отрасли», – сказал Борисов.

На встрече также выступил летчик-космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. Он подчеркнул, что космонавт – это разносторонняя профессия, требующая постоянного обучения и саморазвития. Прокопьев рассказал о своих впечатлениях от полетов и выразил уверенность, что межконтинентальные космические перелеты станут реальностью в будущем.

Прокопьев подробно рассказал о пяти годах безаварийных пусков российских ракет и будущих планах по строительству лунной станции. Он описал будни на МКС, отметив, что современные технологии позволяют поддерживать связь с семьей.

Участники марафона задали Прокопьеву вопросы о юридических аспектах работы на МКС и адаптации после невесомости. Космонавт поделился мнением, что космическое пространство не покорить, а будущие поколения будут искать ответы на новые вопросы.