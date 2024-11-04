  • Новость часаМаск: Демократы скажут любую ложь ради победы на выборах
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    Францию накрыли войны наркоторговцев
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    Киев подтвердил желание прекратить взаимные удары по энергетике
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    Рютте заявил о строительстве второго завода Rheinmetall на Украине
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    Путин назначил выпускника «Времени героев» врио главы Тамбовской области
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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    12 комментариев
    4 ноября 2024, 21:45 • Новости дня

    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине

    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Германии, подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что вскоре второй завод будет завершен и начнет работу.

    «Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершен и второй», – отметил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что второй завод станет важной частью инфраструктуры для производства вооружений на территории Украины.

    Ранее было сообщено, что первый завод Rheinmetall, открытый в текущем году, занимается выпуском и ремонтом бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx, а глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта. Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    3 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    Депутаты Бундестага потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Бундестага от партии BSW обратились к правительству Германии с запросом о пребывании немецких солдат на Украине, что, по их мнению, может привести к участию страны в конфликте.

    Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений, передает «Лента.ру». Поводом стало сообщение о пребывании немецких солдат на Украине, опубликованное в Business Insider. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, отметив, что военнослужащие находятся в Киеве с начала лета 2024 года.

    Члены партии BSW выразили обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного права. Они считают, что присутствие Бундесвера на Украине может привести к тому, что Федеративная Республика станет стороной конфликта. Парламентарии подчеркнули необходимость избежать расширения войны и призвали к немедленному прекращению огня.

    В обращении к правительству депутаты акцентировали внимание на обещаниях канцлера Германии Олафа Шольца. Последний неоднократно заверял, что немецкие военные не будут отправлены на Украину. Парламентарии требуют официальных разъяснений по этому вопросу.

    Ранее на Краснолиманском направлении зафиксировали появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО.

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    2 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена

    Захарова назвала части ВСУ, солдат которых Киев считает недостойными возвращения из плена

    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Командование Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, указала дипломат, передает ТАСС.

    «Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», – пояснила Захарова.

    В списке исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в районе Мариуполя в 2022 году. Также она назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

    Захарова отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига может решить вопрос обмена, не покидая пределов Киева, однако украинское руководство не заботится о судьбе своих военнопленных.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

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    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    3 ноября 2024, 07:59 • Новости дня
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

    В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

    Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

    В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

    Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

    «Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

    Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

    По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    3 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой

    Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

    Tекст: Вера Басилая

    Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов во внешнем финансировании и дестабилизации Украины.

    Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

    В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

    Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

    Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА (запрещено в России).

    Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах

    Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в украинских батальонах

    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    @ Nazar Furyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений в украинских неонацистских батальонах, сообщил служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев.

    Тимофеев рассказал о случаях человеческих жертвоприношений в украинских нацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями, запрещены в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на захваченных территориях, в том числе Курской области, зафиксированы сотни таких случаев.

    «Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», – заявил Тимофеев.

    Он выразил надежду, что все эти факты будут использованы в судебных процессах, и подчеркнул, что в основе этих действий лежат языческие верования.

    Тимофеев добавил, что в ВСУ демонстративный культ силы и героизма оборачивается жестокостью и убийствами. Он считает, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее – это русская христианская традиция, в то время как принесение в жертву других – это проявление язычества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее священнослужитель рассказал, что среди украинских боевиков есть сатанисты.

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    3 ноября 2024, 16:34 • Новости дня
    Google Maps показал расположение украинских военных систем

    На Google Maps появились снимки размещения систем ВСУ на Украине

    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    @ Google

    Tекст: Вера Басилая

    На сервисе Google Maps появились снимки, на которых видно расположение украинских военных систем, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

    Коваленко заявил в своем Telegram-канале, что обратился к компании Google с просьбой удалить обновленные снимки, демонстрирующие расположение украинских военных систем. Он отметил отсутствие реакции со стороны компании из-за выходных, пишет «Российская газета».

    Коваленко уточнил, что данные снимки активно публикуются на российских ресурсах.

    «Что не так с этим миром?» – написал он в своем сообщении.

    Позже Коваленко заявил, что «после публичной реакции появились представители Google». По его словам, они пообещали «исправить ситуацию», передает ТАСС.

    В последние дни российские паблики начали выкладывать карты Google, на которых видны системы ПВО в Киеве.

    По информации, предоставленной военкорами, один из таких снимков был опубликован каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фотографии, сделанной в киевском аэропорту Жуляны осенью прошлого года, видна крупная воронка от прилета в 50 метрах от пусковой установки ЗРК Patriot.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос при просмотре заметил на Google Maps превосходство российских фортификационных сооружений перед укреплениями ВСУ.

    Также на Google Maps СМИ обнаружили секретный американский подводный дрон.

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    2 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили в ГВСУ СК России.

    Поводом для открытия уголовного дела стала фотография в социальных сетях, на которой изображены пленные российские военнослужащие без признаков жизни, передает РИА «Новости». На фотографии у одного из погибших руки связаны за спиной. Это может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не в результате боевых действий, а уже находясь в плену у украинских боевиков, сообщили в СКР.

    Временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Важной задачей расследования является установление точного места, где была сделана фотография, фиксация всех доказательств совершенных преступлений и выявление лиц, причастных к гибели военнослужащих.

    Ранее сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области. The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    2 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет

    Глава «Спецтехноэкспорт» Украины сообщил о запуске производства баллистических и крылатых ракет на Украине в 2025 году

    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, как сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров, отметив успешные летные испытания.

    Украина планирует наладить производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», – сказал Петров.

    Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Несмотря на отсутствие уточнений о классе дальности этой ракеты, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что дальность ее полета составляет 600-700 километров. Эти разработки свидетельствуют о намерениях Украины укрепить свои оборонные возможности в области дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным целям в России. Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта, несмотря на критические оценки западной прессы, включая The New York Times, которая увязывает территориальные потери Украины с этим шагом. США будут противодействовать попыткам Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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    2 ноября 2024, 21:40 • Новости дня
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»

    Украинский волонтер призвала мобилизовать женщин на Украине

    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине необходима для выживания страны.

    Мобилизация женщин является непопулярным решением, но Украине необходимо принимать меры для выживания общества, сказала Берлинская, сообщает издание «Страна». «Нам понадобится выбирать решения, чтобы наше племя выжило», – подчеркнула Берлинская.

    Также она высказалась о важности подготовки детей к возможным вооруженным конфликтам. «Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали», – добавила она.

    Ранее украинское министерство обороны объявило о начале использования инвалидов и женщин для разминирования территорий с целью обеспечения «равного доступа» к работе.

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    2 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали об измотанности Зеленского

    NYT: На фоне неудач на фронте Зеленский измотан и напряжен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский находится в обеспокоенном и напряженном состоянии, сообщили неназванные американские чиновники изданию New York Times.

    Зеленский выглядит измотанным и напряженным. Украинского лидера беспокоят неудачи вооруженных сил Украины на фронте, сообщили собеседники New York Times.

    «После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также в отношении выборов в США», – говорится в статье.

    Газета сообщает, что его тревожат возможные изменения поддержки со стороны США в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах. Источники отметили, что на Украине наблюдается подрыв морального духа на фоне активного продвижения России.

    Ранее New York Times писала, что Киев может столкнуться с дефицитом солдат в следующие год-полгода.

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