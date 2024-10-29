Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для ВС России
Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривается ли завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине как военная цель, передает ТАСС.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине.
Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.