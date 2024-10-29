Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для ВС России

Tекст: Вера Басилая

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривается ли завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине как военная цель, передает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине.

Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.