30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.10 комментариев
Авария в энергосистеме произошла в Вараше возле Ровенской АЭС
В городе Вараш (ранее Кузнецовск) на Украине, неподалеку от которого находится Ровенская АЭС, произошла авария в энергосистеме, сообщил мэр города Александр Мензул.
Мензул на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) предупредил о возможных отключениях электроснабжения, передает ТАСС. При этом не уточняется, что стало причиной аварии.
В четырех километрах от Вараша находится Ровенская АЭС. Эта атомная электростанция включает четыре энергоблока с общей мощностью 2 835 мегаватт.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Киев не смог возвести бетонные бункеры для защиты энергетической инфраструктуры Украины. По данным британской прессы, часть денег, выделенных на проект, попросту разворовали.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ