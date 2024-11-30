  • Новость часаИранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    10 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    19 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 18:52 • Новости дня

    Авария в энергосистеме произошла в Вараше возле Ровенской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Вараш (ранее Кузнецовск) на Украине, неподалеку от которого находится Ровенская АЭС, произошла авария в энергосистеме, сообщил мэр города Александр Мензул.

    Мензул на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) предупредил о возможных отключениях электроснабжения, передает ТАСС. При этом не уточняется, что стало причиной аварии.

    В четырех километрах от Вараша находится Ровенская АЭС. Эта атомная электростанция включает четыре энергоблока с общей мощностью 2 835 мегаватт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Киев не смог возвести бетонные бункеры для защиты энергетической инфраструктуры Украины. По данным британской прессы, часть денег, выделенных на проект, попросту разворовали.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотников, 586 ЗРК, 19572 танка и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», питание установлено от «Днепровской» линии, сообщает пресс-служба станции.

    На ЗАЭС была отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения под названием «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате отключения не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности на станции. Персонал ЗАЭС находится в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

    Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в Европе. На данный момент все шесть энергоблоков станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

    Напомним, 23 ноября Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии «Днепровская» после срабатывания автоматики. Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ, с которых осуществлялись запуски беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС.

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    30 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС

    Украина из-за нехватки электричества обратилась за импортом к пяти странам ЕС

    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за дефицита электричества Украина запросила импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час, сообщает Минэнерго Украины.

    Украинское ведомство сообщило, что Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран, передает ТАСС.

    В прогнозе на текущие сутки указано, что электроэнергия будет импортироваться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объем импорта составит 11 747 МВт в час, а максимальная мощность в отдельные часы достигнет 1 165 МВт.

    Ведомство также призвало граждан Украины экономить электроэнергию и не использовать одновременно мощные бытовые приборы. Это необходимо для поддержания стабильности энергосистемы в условиях дефицита.

    По информации украинских властей, страна потеряла около 9 ГВт генерации с весны, что составляет около 50% всех мощностей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% тепловой и треть гидрогенерации повреждены.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему энергетика Украины еще жива.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    30 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан

    Меликов сообщил о безуспешной атаке дронов ВСУ для атаки Каспийска

    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины совершили попытку атаки дронами на объекты в Каспийске.

    По его словам, атака была безрезультатной, и на данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Между тем, была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале.Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что режим «Ковер» введен до 11:30 мск, передает ТАСС.

    Минобороны ранее сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

    В пятницу ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

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    30 ноября 2024, 12:36 • Новости дня
    Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
    Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Петр Андрющенко лишился должности после заявлений о возвращении трети жителей города с Украины из-за отсутствия помощи киевских властей.

    Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Вадима Бойченко Петр Андрющенко был уволен после своего заявления о возвращении жителей Мариуполя с Украины, передает РИА «Новости».

    Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя вернулась, так как им было «негде жить», что вызвало недовольство властей.

    Бойченко отметил, что данные высказывания не соответствуют действительности и наносят вред репутации городского совета.

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что насильно эвакуированные на Украину возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинцы выбирают жизнь в России и массово возвращаются на Донбасс с Украины.

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

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    30 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

    Tекст: Денис Тельманов

    В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям, передает РИА «Новости».

    Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

    Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

    Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    30 ноября 2024, 10:50 • Новости дня
    Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
    Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В своем Telegram-канале он указал, что, атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в городе.

    Прошунин отметил, что вся инфраструктура курорта функционирует в обычном режиме.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи и экстренной службе «112» также подтвердили, что на момент инцидента не поступало жалоб или заявок от населения города.

    Местные власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечивать безопасное функционирование городских объектов.

    Напомним, в ночь на 30 ноября средства ПВО России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ, при этом три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.

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    29 ноября 2024, 21:34 • Новости дня
    Посол: Поставки Лондоном ракет ВСУ чреваты столкновением ядерных держав

    Посол России в Британии Келин: Поставки Лондоном ракет ВСУ чреваты столкновением ядерных держав

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил обеспокоенность по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, что может привести к столкновению ядерных держав.

    Келин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что очередная партия таких ракет была передана несколько недель назад. По словам Келина, несмотря на отсутствие официальных заявлений о разрешении использовать ракеты для ударов по территории России, они уже были применены по Курской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что британские власти проигнорировали предупреждения России, что привело к эскалации конфликта на Украине. Это может усилить стратегические риски и в худшем случае привести к столкновению ядерных держав, подчеркнул посол.

    Во вторник стало известно, что Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Ранее глава британского МВД Иветт Купер заверила, что Британия продолжит поддерживать Украину, несмотря на запуск Россией новой ракеты «Орешник» средней дальности.

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    30 ноября 2024, 16:05 • Новости дня
    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на север Сирии.

    Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

    Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

    Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

    Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

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    30 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка Владимира Зеленского на Украине составляет лишь 16%, причем среди тех, кто обладает оружием, сообщила украинского журналистка Диана Панченко.

    Владимира Зеленского поддерживают только 16% украинцев, согласно заявлению киевской журналистки Дианы Панченко, передает РИА «Новости».

    Панченко отметила, что речь идет о людях, которые обладают оружием, и она уже несколько месяцев говорит об этом факте.

    Заявление Панченко стало реакцией на материал британской газеты Times, в котором сообщалось, что на возможных выборах президента Украины Зеленский получил бы поддержку лишь 16% граждан.

    Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска о выборах.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем Виктор Янукович.

    Ранее Медведев обвинил Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    30 ноября 2024, 02:45 • Новости дня
    Ким Чен Ын обвинил США в обострении конфликта на Украине

    Лидер КНДР заявил о безответственных мерах США, затягивающих конфликт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Ким Чен Ын выразил обеспокоенность действиями США, которые, по его мнению, обостряют конфликт на Украине, угрожая человечеству.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым 29 ноября высказал мнение, что действия США ведут к обострению конфликта на Украине, сообщает ЦТАК. Он выразил серьезную обеспокоенность тем, как ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, и отметил, что антироссийские меры США являются безответственными.

    «Товарищ Ким Чен Ын, выражая серьезную озабоченность развитием обостряющейся с каждым днем ситуации на Украине, высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству», – передает ЦТАК.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что действия США должны быть осуждены международным сообществом. Его заявление прозвучало на фоне предупреждений президента России Владимира Путина о том, что применение дальнобойного вооружения США и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям.

    Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, после разрешения США и НАТО на использование дальнобойного вооружения, российские военные объекты в Курской и Брянской областях подверглись атакам американскими и британскими ракетами. В ответ Россия впервые применила баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепре, что стало ответом на западную провокацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Появление на Украине военных из США и Франции сигнализирует об эскалации конфликта, это может привести к мировой войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог, который писал «план Трампа по миру на Украине».

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