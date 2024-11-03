Французов возмутило решение Макрона произнести речь внутри Нотр-Дама

Tекст: Мария Иванова

Макрон планирует выступить 7 декабря с речью в Соборе Парижской Богоматери в связи с его открытием после реставрации, сообщает РИА «Новости». Это решение вызвало бурное недовольство среди французской общественности, так как ни один политический деятель до Макрона не выступал в этом святом месте.

Речь Макрона будет произнесена внутри собора, что объясняется сложностями в организации мероприятия на площади перед зданием. Однако в соцсетях это вызвало волну критики, ироничных мемов* и обвинений в нарушении 35-й статьи закона Франции от 1905 года, которая запрещает политические собрания в религиозных учреждениях. Юрист Амин Эльбахи считает, что такое выступление отступает от христианских ценностей, а Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, заявил, что никто из предшественников не осмеливался на подобный шаг.

Церемония открытия собора будет сопровождаться освещением нового алтаря и музыкой органа. Орган был разобран и очищен после пожара, случившегося 15 апреля 2019 года. В течение восьми дней после открытия будут проводиться торжественные мессы, чтобы все желающие могли посетить мероприятие.

Напомним, что пожар в апреле 2019 года нанес огромный ущерб собору. Обрушившийся шпиль и испепеленные конструкции стали символом трагедии. Восстановление собора потребовало значительных усилий и времени. Министр культуры Франции Рашида Дати предложила сделать вход в собор платным для туристов, чтобы профинансировать дальнейшую реставрацию и других культурных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование показало отсутствие следов умышленного поджога при пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Первый этап, символизирующий начало реставрации шпиля собора, начался во Франции, когда начали распиливать дубы для восстановления храма после пожара. На крышу собора Парижской Богоматери вернули отреставрированный крест, пострадавший при пожаре в 2019 году.