ИРИ рассказал про тренды научного контента на Конгрессе молодых ученых

ИРИ на Конгрессе молодых ученых обсудил тренды научного контента

«За два года ИРИ поддержал более 80 проектов о науке, собравших 533 млн просмотров. Это хороший показатель зрительского интереса», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер подчеркнул дефицит достойного контента о реальных исследователях и отметил, что молодые люди ищут примеры для подражания. Он рассказал о молодых советских ученых, которые создавали атомные проекты, видя в них примеры для подражания. Академический руководитель магистерской программы «Научная коммуникация» университета ИТМО Константин Фурсов добавил, что ученые строго оценивают контент о них, и важно, чтобы образы соответствовали реальности, что требует диалога между создателями и самими учеными, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заведующая группой генной иммунотерапии Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова Ирина Алексеенко заявила, что успешные фильмы, такие как «Оппенгеймер», привлекают зрителей, показывая ученых как личности с эмоциями.

Сценарист Алексей Замыслов считает, что ученые становятся новыми героями нашего времени, и важно создавать мультфильмы о таких героях. Директор по контенту Wink.ru Александр Косарим заявил, что контент о науке и ученых переживает возрождение, но необходимо учиться делать этот контент модным, чтобы привлечь зрителей.

Вице-президент – директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов отметил важность инвестиций в науку для создания качественного контента. По его словам, необходимо вернуть роль научных консультантов для производства научно-популярного контента.

Генеральный директор, продюсер, основатель кинокомпании «Водород» Михаил Врубель отметил, что кино может провоцировать создание новых изобретений и предложил сотрудничество кинематографистов с учеными для создания образов будущего.

Также на конгрессе в рамках научной гостиной показали уже вышедшие проекты об ученых, созданные при поддержке ИРИ: онлайн-шоу «Наука для всех», «Страсти по грантам», «Наука в шоке», «Моя мама – голограмма», документальные проекты «Три дня одного года» и «Киборг», сериал «Ректор» и другие. В 2025-2026 годах ожидается ряд новых проектов, в том числе большие сериальные премьеры «Берлинская жара» и «Атом», анимационный сериал «Герои Арктики» и другие.