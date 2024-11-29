Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
ИРИ рассказал про тренды научного контента на Конгрессе молодых ученых
ИРИ на Конгрессе молодых ученых обсудил тренды научного контента
На Конгрессе молодых ученых обсуждали, как сделать науку популярной через контент, акцентируя внимание на образе молодых и успешных ученых, способных вдохновить аудиторию, а также показать важность создания качественного научного материала.
«За два года ИРИ поддержал более 80 проектов о науке, собравших 533 млн просмотров. Это хороший показатель зрительского интереса», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер подчеркнул дефицит достойного контента о реальных исследователях и отметил, что молодые люди ищут примеры для подражания. Он рассказал о молодых советских ученых, которые создавали атомные проекты, видя в них примеры для подражания. Академический руководитель магистерской программы «Научная коммуникация» университета ИТМО Константин Фурсов добавил, что ученые строго оценивают контент о них, и важно, чтобы образы соответствовали реальности, что требует диалога между создателями и самими учеными, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заведующая группой генной иммунотерапии Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова Ирина Алексеенко заявила, что успешные фильмы, такие как «Оппенгеймер», привлекают зрителей, показывая ученых как личности с эмоциями.
Сценарист Алексей Замыслов считает, что ученые становятся новыми героями нашего времени, и важно создавать мультфильмы о таких героях. Директор по контенту Wink.ru Александр Косарим заявил, что контент о науке и ученых переживает возрождение, но необходимо учиться делать этот контент модным, чтобы привлечь зрителей.
Вице-президент – директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов отметил важность инвестиций в науку для создания качественного контента. По его словам, необходимо вернуть роль научных консультантов для производства научно-популярного контента.
Генеральный директор, продюсер, основатель кинокомпании «Водород» Михаил Врубель отметил, что кино может провоцировать создание новых изобретений и предложил сотрудничество кинематографистов с учеными для создания образов будущего.
Также на конгрессе в рамках научной гостиной показали уже вышедшие проекты об ученых, созданные при поддержке ИРИ: онлайн-шоу «Наука для всех», «Страсти по грантам», «Наука в шоке», «Моя мама – голограмма», документальные проекты «Три дня одного года» и «Киборг», сериал «Ректор» и другие. В 2025-2026 годах ожидается ряд новых проектов, в том числе большие сериальные премьеры «Берлинская жара» и «Атом», анимационный сериал «Герои Арктики» и другие.