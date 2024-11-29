Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
Минобрнауки оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов
Минобрнауки сохранило сдачу ЕГЭ по иностранному языку для экономических направлений
Министерство науки и высшего образования России оставило сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку обязательной для абитуриентов, поступающих на экономические направления.
Отмечается, что эти изменения коснутся таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом, передает РИА «Новости».
Согласно приказу, с 1 марта 2025 года абитуриенты должны будут сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку, а также выбрать между иностранным языком, информатикой, историей, обществознанием или географией. Вузы могут предложить один или несколько экзаменов из этого списка и дать право абитуриенту выбрать нужный для поступления.
Настоящий приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Ранее Минобрнауки предложило исключить обязательный ЕГЭ по иностранному языку для поступления на направления экономика, менеджмент и управление персоналом, оставив вместо него выбор из других предметов. Вместо этого абитуриентам придется сдавать профильный предмет согласно проекту приказа, разработанному Минобрнауки.