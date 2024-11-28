Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» Карпова

Tекст: Ольга Иванова

Как передает Театр комедии имени Акимова, на 92-м году жизни скончалась Вера Карпова, одна из старейших актрис театра. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Трагедия произошла накануне, что стало большим ударом для всех, кто работал рядом с ней, сообщает StarHit.

«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда Театра комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры. Она была воплощением особого петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма. Всю свою творческую жизнь актриса посвятила Театру комедии. Каждый режиссер обычно выбирает в качестве героини определенное лицо – так меняются времена в театре. Вера Карпова нужна была всем. Она сама была – эпоха!» – говорится в сообщении администрации театра.

Карпова родилась в 1933 году в Ленинграде и с юных лет посещала драматический кружок на Фонтанке, где вместе с ней занимались такие известные актеры, как Татьяна Доронина и Сергей Юрский. В 1956 году она стала частью труппы Театра комедии, где служила более пятидесяти лет.

Кроме театральных ролей, Карпова активно снималась в кино, сыграв более 70 ролей. Ее можно увидеть в советском фильме «Неподдающиеся», а также в таких современных проектах, как «Матильда», «Бедный, бедный Павел» и сериале «Улицы разбитых фонарей».