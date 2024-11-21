Светлана Немоляева рассказала о проблемах с сердцем

Светлана Немоляева подтвердила плохое самочувствие из-за мерцательной аритмии

Tекст: Вера Басилая

По словам Немоляевой, ей стало плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она играет роль черепахи Тортиллы. Причиной ухудшения состояния здоровья стала уже диагностированная ранее мерцательная аритмия, передает ТАСС.

«Всегда, когда у меня какое-то переутомление, у меня проблемы, иногда возникают приступы», – объяснила Немоляева.

Актриса отметила, что несмотря на приступ, завершила работу на съемочной площадке и не покинула ее раньше времени.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С того времени она работала в нескольких театрах. С 1959 года и по настоящее время – актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского.

Немоляева известна по ролям в спектаклях «Гамлет», «Трамвай «Желание» и «Кошка на раскаленной крыше». В кино актриса стала популярной благодаря фильму «Служебный роман», «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова. Снималась в картинах «Такая короткая долгая жизнь», «Ослиная шкура«, «Карантин», «Предлагаю руку и сердце», «Подмосковная элегия», «Ленинградец», в сериалах «Рельсы счастья», «Убийства по пятницам», «Небеса обетованные» и других.

Светлана Немоляева активно снимается и играет в театре по сегодняшний день. Она является обладательницей множества наград, включая премию «Золотая Маска» и кинопремию «Золотой Орел».