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Песков переадресовал вопрос о применении МБР в Минобороны
Песков предложил Минобороны ответить на вопросы о якобы применении МБР на Украине
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросами о применении РФ межконтинентальной баллистической ракеты на Украине, о чем заявили в Киеве.
На брифинге Песков переадресовал вопросы о заявлениях Киева по поводу якобы использования Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на Украине в министерство обороны, сообщает ТАСС. Песков отметил, что ему нечего сказать по этой теме, и посоветовал обращаться к военным.
Киевский режим утверждает, что Вооруженные силы России якобы применили МБР в ходе спецоперации на Украине. Однако конкретных деталей, кроме заявления о том, что ракета была выпущена с территории Астраханской области, Воздушные силы Украины пока не привели.
Ранее сообщалось, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям на российской территории.
До это Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.