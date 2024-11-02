Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.7 комментариев
Израильские авиаудары убили 71 человека в Ливане за сутки
Минздрав Ливана сообщил о 71 погибшем и 169 раненых за сутки авиаударов Израиля
По данным Минздрава Ливана, в результате израильских авианалетов на Ливан за последние сутки погибли 71 человек и были ранены 169 человек, наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Баальбек-Хермель.
Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана распространил данные о числе жертв израильских авиаударов, передает ТАСС. Согласно сводке, размещенной в соцсети X (заблокирована в РФ), за последние сутки в Ливане погибли 71 человек и еще 169 получили ранения.
Больше всего жертв зарегистрировано в провинции Баальбек-Хермель на северо-востоке страны, где убиты 53 и ранены 83 человека. В южных регионах Сайда и Тир жертвами стали 13 человек, ранены 50. В регионе Набатия погибли 2 человека и 29 были ранены.
Информация о трех погибших и семи раненых поступила из Горного Ливана. Обновленные данные о жертвах с начала эскалации в октябре 2023 года сообщают о 2 968 погибших и 13 319 раненых в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали жилое здание в поселке Амхаз, город Баальбек, на востоке Ливана, что привело к гибели 12 человек. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта.
Израильские ВВС также нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.