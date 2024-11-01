Израильские ВВС нанесли удар по поселку в Ливане

Агентство NNA сообщило о смерти 12 человек при ударе ВВС Израиля в Ливане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ливанское Национальное информационное агентство (NNA) сообщает, что целью удара стало жилое здание. По имеющейся информации, в результате обстрела погибли не менее 12 человек, передает ТАСС.

На текущий момент продолжаются работы по разбору завалов на месте происшествия. Обстоятельства атаки и количество жертв уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, что привело к гибели 11 человек согласно данным Минздрава Ливана.