Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Израильские ВВС нанесли удар по поселку в Ливане
Агентство NNA сообщило о смерти 12 человек при ударе ВВС Израиля в Ливане
Агентство NNA заявило, что израильские ВВС атаковали жилое здание в поселке Амхаз, город Баальбек, на востоке Ливана, что привело к гибели 12 человек.
Ливанское Национальное информационное агентство (NNA) сообщает, что целью удара стало жилое здание. По имеющейся информации, в результате обстрела погибли не менее 12 человек, передает ТАСС.
На текущий момент продолжаются работы по разбору завалов на месте происшествия. Обстоятельства атаки и количество жертв уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, что привело к гибели 11 человек согласно данным Минздрава Ливана.