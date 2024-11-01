Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские ВВС атаковали командные центры и оружейные заводы «Хезболлы» на юге Ливана

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам «Хезболлы» в Бейруте и на юге Ливана, передает РИА «Новости». Пресс-служба израильской армии отметила, что удары были направлены на оружейные заводы, командные центры и другую инфраструктуру движения «Хезболла».



В пресс-службе добавили, что дополнительные удары были нанесены по центрам управления, штабам разведки и командным центрам в районе Набатия. В сообщении также подчеркивается, что перед операцией были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения.

С начала октября Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли более 2,6 тыс. человек, включая лидеров движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на значительные потери, «Хезболла» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы территории Израиля.

Основной целью военной кампании израильские власти называют создание условий для возвращения 60 тыс. жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» в поддержку палестинского движения ХАМАС год назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала объекты «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре, нанеся удары по складам с оружием и командным пунктам. В результате авиаударов израильских ВВС по Сохмору в Ливане погибли 11 человек, а еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвиняя его в военных преступлениях и нарушениях международного права.

