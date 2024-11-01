Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем
Reuters: США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем
Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке, пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских политических кругах Reuters.
По данным Reuters, это предложение было озвучено в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».
Источник заявил, что инициатива Хохштейна была представлена во время его встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Источники сообщают, что в Ливане предложение вызвало негативную реакцию и было воспринято как потенциальная капитуляция перед Израилем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке.
Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем.