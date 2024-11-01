Reuters: США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Reuters, это предложение было озвучено в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

Источник заявил, что инициатива Хохштейна была представлена во время его встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Источники сообщают, что в Ливане предложение вызвало негативную реакцию и было воспринято как потенциальная капитуляция перед Израилем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке.

Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем.