Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке
Российская сторона готова содействовать ближневосточному мирному урегулированию, она поддерживает контакты со всеми вовлеченными участниками, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва поддерживает контакты с основными сторонами конфликта, такими как Израиль, Иран и Ливан, напомнил Песков слова президента Владимира Путина, передает ТАСС.
«Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать», – заявил он.
Ранее Песков заявлял о готовности России продолжать усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки.