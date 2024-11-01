Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке

Tекст: Алексей Дегтярев

Москва поддерживает контакты с основными сторонами конфликта, такими как Израиль, Иран и Ливан, напомнил Песков слова президента Владимира Путина, передает ТАСС.

«Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать», – заявил он.

Ранее Песков заявлял о готовности России продолжать усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки.