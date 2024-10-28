Песков заявил о продолжении усилий России по деэскалации на Ближнем Востоке

Песков сообщил, что Россия продолжит контакты для снижения напряженности на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

«Россия поддерживает контакты со всеми сторонами этого конфликта. У нас есть контакты и с Тегераном, у нас есть контакты и с израильтянами, и с палестинцами. Мы поддерживаем эти контакты», – заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы призвать стороны к сдержанности и содействовать деэскалации напряженности, передает ТАСС.

Песков также отметил, что Россия будет продолжать свои усилия в этом направлении, не оставляя попыток призвать стороны к диалогу и поиску мирного разрешения конфликтной ситуации.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин заявлял, что обстановка на Ближнем Востоке деградирует.

Он также заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться.