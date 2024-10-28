Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Песков заявил о продолжении усилий России по деэскалации на Ближнем Востоке
Песков сообщил, что Россия продолжит контакты для снижения напряженности на Ближнем Востоке
Россия будет продолжать свои усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, поддерживая контакты с Ираном, Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия поддерживает контакты со всеми сторонами этого конфликта. У нас есть контакты и с Тегераном, у нас есть контакты и с израильтянами, и с палестинцами. Мы поддерживаем эти контакты», – заявил Песков.
Он подчеркнул, что Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы призвать стороны к сдержанности и содействовать деэскалации напряженности, передает ТАСС.
Песков также отметил, что Россия будет продолжать свои усилия в этом направлении, не оставляя попыток призвать стороны к диалогу и поиску мирного разрешения конфликтной ситуации.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин заявлял, что обстановка на Ближнем Востоке деградирует.
Он также заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться.