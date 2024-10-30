Новый генсек «Хезболлы» пообещал победу над Израилем

Новый генсек «Хезболлы» Касем заявил о намерении следовать курсу Насруллы

Tекст: Ольга Иванова

Касем пообещал своему движению победу над Израилем, несмотря на ожидаемые потери, сообщает ТАСС. В своем первом выступлении после избрания Касем подчеркнул, что впереди ждут жертвы, но победа станет союзником организации.

Выступление транслировал телеканал Al Mayadeen. Касем заявил о своем намерении продолжить курс покойного лидера Хасана Насруллы. Он отметил, что его программа охватывает все области: политику, джихад, социальную сферу и культуру. «Моя рабочая программа станет продолжением программы нашего лидера Хасана Насруллы», – сказал Касем.

Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря. Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.