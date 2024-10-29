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Наим Касем стал новым лидером «Хезболлы»
Совет шуры избрал Наима Касема новым генеральным секретарем «Хезболлы»
Наим Касем, ранее занимавший должность заместителя генерального секретаря, избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла».
Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем был избран новым лидером этой организации, передает ТАСС.
Избрание состоялось на заседании Совета шуры, главного руководящего органа «Хезболлы». В официальном заявлении организации говорится: «Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения».
Наим Касем долгое время занимал пост заместителя генерального секретаря «Хезболлы» и играл ключевую роль в стратегическом планировании и политическом курсе движения. С его приходом на пост генерального секретаря ожидается продолжение текущей политической линии организации. На политической арене Ливана и Ближнего Востока назначение Касема может вызвать определенные изменения, учитывая его опыт и влияние в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ливанского движения «Хезболла» продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, а движение намерено продолжать свою борьбу, заявил заместитель генерального секретаря Наим Касем.
Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов.