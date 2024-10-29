Наим Касем стал новым лидером «Хезболлы»

Совет шуры избрал Наима Касема новым генеральным секретарем «Хезболлы»

Tекст: Мария Иванова

Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем был избран новым лидером этой организации, передает ТАСС.

Избрание состоялось на заседании Совета шуры, главного руководящего органа «Хезболлы». В официальном заявлении организации говорится: «Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения».

Наим Касем долгое время занимал пост заместителя генерального секретаря «Хезболлы» и играл ключевую роль в стратегическом планировании и политическом курсе движения. С его приходом на пост генерального секретаря ожидается продолжение текущей политической линии организации. На политической арене Ливана и Ближнего Востока назначение Касема может вызвать определенные изменения, учитывая его опыт и влияние в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ливанского движения «Хезболла» продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, а движение намерено продолжать свою борьбу, заявил заместитель генерального секретаря Наим Касем.

Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов.