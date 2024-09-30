Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
«Хезболла» заявила о продолжении борьбы после гибели Насруллы
Руководство «Хезболлы» сохраняло работоспособность после гибели Насруллы и продолжит цели движения
Руководство ливанского движения «Хезболла» продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, а движение намерено продолжать свою борьбу, заявил заместитель генерального секретаря Наим Касем.
Касем подчеркнул, что шиитское сопротивление намерено продолжать добиваться своих целей, несмотря на утрату лидера, передает РИА «Новости».
Он заявил, что «Хезболла» после гибели своего лидера продолжит добиваться своих целей, а руководство движения продолжает функционировать полностью. Это заявление было сделано в ответ на слухи о возможных изменениях в руководстве организации и вызванных этим сомнениях в ее дальнейшей активности.
Касем также отметил, что движение намерено укреплять свои позиции и продолжать борьбу за свои идеалы, несмотря на внешние и внутренние вызовы. Он заверил своих сторонников в том, что «Хезболла» останется верной своим принципам и задачам в нынешней сложной обстановке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв было зафиксировано в поселке Айн-Дельба. Между тем Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне продолжающегося конфликта. В это же время Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.