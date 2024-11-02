На Украине женщины устроили драку с полицией из-за призыва мужчины в армию

Жительницы украинских Сарн подрались с полицейскими, пытавшимися задержать мужчину для мобилизации

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает украинское издание «Страна», в городе Сарны Ровненской области Украины произошел конфликт между женщинами и полицейскими. Причиной стала попытка правоохранителей задержать мужчину и доставить его в территориальный центр комплектования, аналогичный военкомату на Украине, передает ТАСС.

На записи, опубликованной в Telegram-канале издания, видно, как мужчину повалили на землю. Женщины окружили полицейских, требуя отпустить задержанного. В ответ на это полиция заявила, что мужчина находился в розыске для уточнения данных.

После ухудшения состояния задержанного ему была вызвана скорая помощь. Во время транспортировки в больницу мужчина сообщил об улучшении самочувствия и отказался от госпитализации. Полицейские не стали противодействовать его решению.

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