Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
Экс-глава СБУ Баканов спрятал сына от мобилизации через трудоустройство в СБУ
Экс-глава СБУ укрыл сына от мобилизации, устроив его в спецслужбу
Бывший глава СБУ Иван Баканов обеспечил своему сыну Артуру защиту от мобилизации, устроив его в спецслужбу, что позволило ему избежать призыва и пользоваться привилегиями оперативного сотрудника, сообщило издание «Украинская правда».
По данным СМИ, Баканов использовал свое влияние и давнюю дружбу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы устроить своего сына Артура на работу в СБУ. Это произошло весной 2022 года, вскоре после объявления всеобщей мобилизации на Украине, передает ТАСС.
Баканов, как отмечается в расследовании, уже третий год считается защищенным от мобилизации и имеет особые привилегии в качестве оперативного сотрудника.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко объявил о планах призыва еще 160 тыс. граждан.
Также сообщалось, что на Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами.
При этом число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины.