Экс-глава СБУ Баканов спрятал сына от мобилизации через трудоустройство в СБУ

Экс-глава СБУ укрыл сына от мобилизации, устроив его в спецслужбу

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным СМИ, Баканов использовал свое влияние и давнюю дружбу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы устроить своего сына Артура на работу в СБУ. Это произошло весной 2022 года, вскоре после объявления всеобщей мобилизации на Украине, передает ТАСС.

Баканов, как отмечается в расследовании, уже третий год считается защищенным от мобилизации и имеет особые привилегии в качестве оперативного сотрудника.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко объявил о планах призыва еще 160 тыс. граждан.

Также сообщалось, что на Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами.

При этом число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины.