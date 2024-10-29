Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Стало известно о планах Киева мобилизовать еще 160 тыс. человек
Секретарь СНБО Украины Литвиненко сообщил о планах Киева мобилизовать еще 160 тыс. человек
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявил о планах призыва еще 160 тыс. граждан.
По словам Литвиненко, украинские власти обсуждают планы по увеличению численности вооруженных сил, передает ТАСС. Планируется призвать дополнительно 160 тыс. человек, что позволит укомплектовать части до 85% от их штатной численности, отметил он.
«Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тыс. граждан. Планируется призвать еще 160 тыс. человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», – цитирует Литвиненко депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).
Ранее в Киеве неизвестные подожгли два отделения «Укрпочты», облив двери мазутом; сотрудники связывают это с недовольством граждан обязанностью почты доставлять повестки в рамках мобилизации на Украине. Как писала газета Wall Street Journal, несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, что вызвано нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях. Кроме того, сообщалось, что Украина решила усилить обмен данными для поимки уклонистов.