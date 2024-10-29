Секретарь СНБО Украины Литвиненко сообщил о планах Киева мобилизовать еще 160 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Литвиненко, украинские власти обсуждают планы по увеличению численности вооруженных сил, передает ТАСС. Планируется призвать дополнительно 160 тыс. человек, что позволит укомплектовать части до 85% от их штатной численности, отметил он.

«Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тыс. граждан. Планируется призвать еще 160 тыс. человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», – цитирует Литвиненко депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Ранее в Киеве неизвестные подожгли два отделения «Укрпочты», облив двери мазутом; сотрудники связывают это с недовольством граждан обязанностью почты доставлять повестки в рамках мобилизации на Украине. Как писала газета Wall Street Journal, несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, что вызвано нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях. Кроме того, сообщалось, что Украина решила усилить обмен данными для поимки уклонистов.