СБУ и полиция Украины начали обмен данными через электронную систему для отлова уклонистов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Украины объявило о новой инициативе, направленной на усиление контроля над воинским учетом. Теперь данные о гражданах, уклоняющихся от постановки на учет, будут передаваться через электронную систему между различными государственными органами. В их числе Служба безопасности Украины (СБУ), полиция, разведка и военкоматы.



Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обмен информацией между этими структурами позволит быстрее и эффективнее идентифицировать и доставлять уклонистов в территориальные центры комплектования (ТЦК). «Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушений законодательства», – заявил Умеров на своей странице в Facebook.

Цель нововведений – сделать процесс учета более прозрачным и снизить количество уклонистов. С февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с военным конфликтом. Власти предпринимают различные меры, чтобы обеспечить стабильное пополнение вооруженных сил Украины, включая активизацию рейдов по поимке мужчин призывного возраста.

Введение закона об ужесточении мобилизации в мае этого года позволило призвать в армию значительное количество граждан. Однако в последние месяцы отмечается замедление темпов пополнения армии. Это вызвало недовольство среди населения, выраженное в акциях протеста и поджогах автомобилей сотрудников военкоматов и почтовых отделений, через которые рассылаются мобилизационные повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий страны из-за недобора личного состава в военкоматах.

С февраля 2022 года украинские власти ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу, несмотря на запрет выезда для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения.

Несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 тыс. до 20 тыс. человек в месяц, что связано с нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях.