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    Как Европа попытается заменить США на Украине
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    14 ноября 2024, 04:57 • Новости дня

    Захарова указала на сбывшийся прогноз России о превращении ЕС в военный блок

    Захарова указала на сбывшийся прогноз России о превращении ЕС в военный блок
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости превращения ЕС в военный блок.

    Боррель заявил, что ЕС – больше «не экономический союз», «не только экономический союз». «Евросоюз должен играть военную роль», – приводит его слова ТАСС.

    Он пояснил, что эта «роль» не должна быть «несовместима с НАТО», а «дополнять НАТО». Такую позицию Боррель занял в связи со «сменой американской администрации».

    «Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель также фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.


    11 ноября 2024, 09:55 • Новости дня
    Туск предложил Британии и Франции альянс для защиты Украины
    Туск предложил Британии и Франции альянс для защиты Украины
    @ ANTONI BYSZEWSKI/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Польши Дональд Туск предложил создать альянс с Британией и Францией для защиты Украины после избрания Дональда Трампа президентом США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен создать альянс с Британией для защиты Украины после избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    В ближайшие дни Туск планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Цель этих встреч – предотвратить возможность «предательства Западом Украины» и согласовать действия по защите ее интересов.

    The Times отмечает, что Польша, Британия и Франция могут сыграть ключевые роли в предотвращении заключения сделки между новой американской администрацией и Россией за спиной Киева. Туск считает, что избрание Трампа приведет к серьезным геополитическим вызовам для Европы, так как может привести к попыткам завершить конфликт между Украиной и Россией в кратчайшие сроки.

    Дональд Туск подчеркивает, что будет активно координировать сотрудничество с теми странами, которые разделяют схожие взгляды на ситуацию на Украине и в мире. «Никто не хочет эскалации конфликта», – заявил он, добавив, что не желает, чтобы Украина ослабела или вынуждена была капитулировать, так как это стало бы угрозой для Польши и ее интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа Дональда Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы, что вызывает беспокойство у европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии формальных предложений по Украине, что подчеркивает неопределенность в отношении будущего взаимоотношений между странами. На фоне этих событий Трамп планирует укротить польские амбиции, что может привести к изменению политического ландшафта в Европе.

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    12 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш

    Европарламент подготовил резолюцию о запрете российским танкерам вход в Ла-Манш

    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш, что станет частью новых санкций против России.

    Европарламент подготовил резолюцию, в которой намерен призвать к введению запрета для танкеров с российской нефтью на вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС.

    Документ предполагает, что страны Евросоюза совместно с Британией должны принять меры по ограничению доступа для этих судов. Кроме того, Европарламент просит другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью.

    В резолюции подчеркивается, что введенный Евросоюзом и странами «Группы семи» ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты не достиг своей цели. Вместо этого отмечается, что Россия задействует до 600 судов, независимых от западного контроля, в перевозке своей нефти. Европарламент считает, что действия России значительно отличаются от других стран, против которых вводились нефтяные санкции, таких как Венесуэла, Иран и КНДР.

    Термин «теневой флот» используется для обозначения судов, отказавшихся от услуг западных страховых и других финансовых компаний, чтобы свободно торговать с Россией. Запрет на обслуживание таких перевозчиков, если они не соблюдают западные ценовые потолки, был введен Евросоюзом в рамках шестого пакета санкций. Однако это только привело к потере контроля западными компаниями над морскими перевозками российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Навязывание Украине нейтралитета по типу «финляндизации» не приведет к миру и может подорвать международную систему, заявила Reuters министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    По ее словам, принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию конфликта, передают «Ведомости».

    Валтонен раскритиковала предложение о применении к Украине модели «финляндизации», основываясь на опыте своей страны после Второй мировой войны.

    «Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы», – подчеркнула министр.

    Глава МИД также добавила, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

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    13 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
    Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.

    Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на слушаниях в Европарламенте, призвал Евросоюз принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования, передает ТАСС.

    По словам Борреля, приход Трампа к власти может повлечь за собой сокращение помощи США Украине, что вызывает множество вопросов, включая судьбу замороженных российских активов. «Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – заявил он.

    Ранее посетивший Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа. 9 ноября Боррель прибыл в Киев, он заявил, что это его последний визит в украинскую столицу в качестве руководителя дипслужбы ЕС.

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    13 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением за последние десятилетия

    Финляндия назвала вступление в НАТО худшим геополитическим решением с 1945 года

    В Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением за последние десятилетия
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профессор из Хельсинки Туомас Мелинен заявил, что вступление Финляндии в НАТО стало худшим геополитическим решением в Европе за последние 79 лет, сравнив его с разделением Германии в 1945 году.

    Как пишет «Газета.ru», Мелинен выступил с критикой вступления Финляндии в НАТО. По его мнению, это решение стало самым неудачным геополитическим шагом в Европе со времен разделения Германии в 1945 году.

    Мелинен заявил, что превращение Финляндии в оружие против России через полное членство в НАТО и подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) является ошибкой.

    Кроме того, профессор призвал к выводу американского военного контингента с территории Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что отношения с Россией в будущем наладятся и будут использованы на благо, а эксперт Александр Степанов расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией.

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    13 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Захарова: Балтийское море не станет внутренним водоемом НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что Россия продолжит отстаивать свои интересы на Балтике и укреплять связи с партнерами, отвергая попытки Запада превратить Балтийское море во внутренний водоем НАТО.

    Как сообщает ТАСС, Захарова заявила, что Балтийское море никогда не станет внутренним водоемом НАТО. Дипломат отметила, что даже с учетом вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс акватория моря останется общей для всех стран региона.

    Захарова подчеркнула, что Россия продолжит планомерно защищать свои национальные интересы в регионе и расширять сотрудничество с ответственными партнерами, включая нерегиональные страны. Она также отметила, что курс западных стран на свертывание сотрудничества с Россией является «бесперспективным и губительным» для всех прибрежных государств.

    По словам Захаровой, Россия считает необходимым поддерживать взаимодействие в экономической, политической, гуманитарной и природоохранной сферах, несмотря на напряженные отношения с Западом. Такая позиция, по мнению дипломата, способствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

    Ранее помощник российского президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией.

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    13 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт: «Искандер» способен уничтожить базу США в Польше

    Эксперт: Российский комплекс «Искандер» может уничтожить базу противоракетной обороны США

    Эксперт: «Искандер» способен уничтожить базу США в Польше
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российский комплекс «Искандер» может нейтрализовать базу ПРО США в Польше в случае конфликта с НАТО, учитывая ее стратегическое расположение.

    Как сообщает РИА «Новости», российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининградской области, способен уничтожить американскую базу противоракетной обороны в польском Редзиково. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Открытие базы планируется на среду, и в церемонии примут участие представители США и Польши. Ранее у армии США в Польше постоянной базы не было.

    «Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет. Однако ее строительство было приостановлено из-за размещения комплексов «Искандер» в Калининградской области. Их дальность позволяет нейтрализовать базу в Редзиково при возможном глобальном конфликте между НАТО и Россией», – сказал Леонков.

    Эксперт отметил, что радар на базе в Польше способен обнаруживать и сопровождать до 300 целей и наводить до 18 противоракет. Он может обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров, что позволяет контролировать значительную часть европейской территории России. Также Леонков подчеркнул, что универсальная пусковая установка Mk-41 на базе позволяет запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», которые могут нести термоядерные боеголовки.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет. Между тем глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО.

    В Кремле заявили, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

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    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

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    12 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС

    Кандидат в главы дипломатии ЕС Каллас заявила о противостоянии России и поддержке Украины

    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

    Так, на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента Каллас заявила о своих приоритетах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такие игроки, как Россия и Китай, стремятся изменить международный порядок, и подчеркнула необходимость осознавать угрозы, которые они представляют.

    Каллас выразила намерение сотрудничать с Андрюсом Кубилюсом, который претендует на пост еврокомиссара по обороне. Кубилюс известен своими антироссийскими настроениями и желанием «готовиться к войне с Россией». Каллас подчеркнула важность налаживания тесного сотрудничества в этой сфере.

    Кроме того, она заявила, что поддержка Украины является приоритетом для ЕС.

    «Победа Украины важна для всех нас. Мы должны продолжать оказывать военно-финансовую и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется», – сказала она. Каллас подчеркнула, что ЕС отстаивает на Украине европейскую безопасность и принципы, что требует постоянной поддержки со стороны стран ЕС.

    Ранее Каллас заявляла, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».

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    13 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    В МИД предупредили о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь России

    Захарова предупредила о «разрушительном» ответе в случае разрешения Киеву наносить удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары по российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Захарова указала на публикацию в британских СМИ, где говорилось о намерениях премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона убедить президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение на использование ракет Storm Shadow. По словам Захаровой, в Лондоне надеются, что Белый дом согласится на этот шаг до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Как указала дипломат, если киевский режим получит разрешение на упомянутые удары, это изменит суть конфликта, и ответ РФ «будет неминуемым и разрушительным для Запада».

    В понедельник в Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России. Сенатор Владимир Джабаров сказал газете ВЗГЛЯД, что Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, иначе его президентство окажется еще более запятнанным.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий.

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    11 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    ФСБ сообщила об ухудшении сотрудничества Европы с украинской разведкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские спецслужбы начали избегать совместных операций с украинской разведкой из-за риска репутационных потерь, заявили в ФСБ.

    Европейские спецслужбы все менее охотно сотрудничают с украинской разведкой, это связано с опасениями потерять имидж из-за текущей ситуации на Украине, сообщил сотрудник ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинская разведка, планируя угон российского вертолета, первоначально предполагала вывезти семью российского военнослужащего через Польшу или Латвию. Однако в итоге выбрали маршрут через Турцию и Молдавию, без учета мнения местных партнеров.

    Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1 при помощи завербованного летчика, который должен был его перегнать на Украину. В ходе операции летчику предлагали крупную сумму денег и гражданство в одной из стран Евросоюза. В видеозаписи, обнародованной ФСБ, летчик рассказал о попытках украинских спецслужб завербовать его и заставить отравить других коллег.

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    12 ноября 2024, 03:34 • Новости дня
    FT: Еврокомиссия направит 392 млрд евро на оборонные нужды ЕС

    Financial Times: Еврокомиссия направит 392 млрд евро на поддержку ВПК и инфраструктуры ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Еврокомиссия намерена перенаправить 392 млрд евро из фондов на развитие депрессивных регионов европейских стран для усиления военной инфраструктуры и поддержки военно-промышленного комплекса, сообщила Financial Times.

    По информации издания, Еврокомиссия планирует изменить направление использования фонда сплочения, выделенного для поддержки отсталых регионов стран Евросоюза. Эти средства предполагалось использовать для содействия сближению по уровню развития с более экономически развитыми регионами, передает ТАСС.

    Как отметили журналисты, фонд сплочения, на который выделено 392 млрд евро в бюджете ЕС на 2021-2027 годы, был использован менее чем на 5% за прошедшие почти четыре года. Основными получателями этих средств являются страны Восточной Европы, такие как Польша и государства Прибалтики, однако значительные суммы получают и более развитые страны, например, Германия.

    Еврокомиссия не позволит использовать эти деньги на прямые закупки оружия, но они могут быть потрачены на развитие военной промышленности. В том числе на проекты двойного назначения, многоцелевые технологии, средства передвижения, а также производство компонентов для вооружений, пишет газета.

    Напомним, в конце октября стало известно, что Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей, что предположительно укрепит европейскую безопасность на фоне якобы растущей угрозы со стороны России.


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    12 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    Белоусов заявил о попытках Запада подорвать стабильность ради мирового влияния

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ обвинил коллективный Запад в попытках подрыва региональной стабильности.

    По его словам, коллективный Запад стремится сохранить лидерство, подрывая стабильность в различных регионах, передает ТАСС.

    «Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства», – сказал Белоусов.

    Министр также подчеркнул важность укрепления сотрудничества между военными ведомствами стран СНГ для обеспечения безопасности в Евразии. Он отметил, что в условиях новых геополитических реалий требуется выстраивать равную и неделимую евразийскую безопасность.

    «Вектор нашего сотрудничества с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности», – добавил министр.

    На заседании было отмечено, что российское председательство в Совете министров обороны СНГ в 2024 году нацелено на обеспечение региональной безопасности. В ходе этого председательства были созданы объединенные системы ПВО, связи и радиолокационного опознавания «Пароль».

    В заключение Белоусов заявил, что эти меры направлены на укрепление безопасности и обмен опытом, в том числе полученным в ходе спецоперации на Украине.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению стратегического поражения России.

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    12 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Глава ВВС Британии предложил усилить ПВО НАТО атакующим потенциалом

    Главный маршал ВВС Найтон предложил включить атакующий элемент в системы ПВО НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Начальник штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон предложил усилить системы противовоздушной обороны НАТО, добавив атакующую составляющую, сообщила The Times.

    «Нам следует помнить старую мудрость о том, что лучшая оборона – нападение», – приводит ТАСС слова Найтона.

    Он отметил, что в настоящее время ВСУ испытывают большие трудности в защите от планирующих авиабомб, применяемых российской армией. По его словам, как Украине, так и странам НАТО необходимо иметь возможность наносить удары по самолетам, которые запускают такие бомбы.

    The Times указывает, что слова Найтона могут быть восприняты как призыв к применению дальнобойных западных вооружений для ударов по российской территории. При этом источник издания в Королевских ВВС добавил, что британские ракеты Storm Shadow могут стать частью необходимого комплекса средств для сдерживания вражеской авиации.

    Напомним, накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер в ближайшее время могут обсудить с президентом США Джо Байденом снятие запрета для Украины на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

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