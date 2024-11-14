Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.3 комментария
Захарова указала на сбывшийся прогноз России о превращении ЕС в военный блок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости превращения ЕС в военный блок.
Боррель заявил, что ЕС – больше «не экономический союз», «не только экономический союз». «Евросоюз должен играть военную роль», – приводит его слова ТАСС.
Он пояснил, что эта «роль» не должна быть «несовместима с НАТО», а «дополнять НАТО». Такую позицию Боррель занял в связи со «сменой американской администрации».
«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», – заявила Захарова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель также фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.