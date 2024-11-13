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Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы России
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в условиях возможного сокращения помощи от США.
Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на слушаниях в Европарламенте, призвал Евросоюз принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования, передает ТАСС.
По словам Борреля, приход Трампа к власти может повлечь за собой сокращение помощи США Украине, что вызывает множество вопросов, включая судьбу замороженных российских активов. «Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – заявил он.
Ранее посетивший Киев глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа. 9 ноября Боррель прибыл в Киев, он заявил, что это его последний визит в украинскую столицу в качестве руководителя дипслужбы ЕС.