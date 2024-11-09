Боррель заявил о намерении призвать ЕС продолжать помощь Украине

Tекст: Александра Юдина

Боррель заявил, что на предстоящем Совете министров иностранных дел и обороны стран ЕС, который пройдет 18-19 ноября, он призовет к продолжению поддержки Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, ЕС занимает лидирующую позицию в мире по оказанию помощи Украине, предоставив почти 50% всей помощи, в том числе 45 млрд евро на военные нужды. Он отметил, что обязательства ЕС перед Украиной продолжают действовать, независимо от возможных изменений в политике США.

Кроме того, Боррель сообщил, что ЕС к концу зимы подготовит 75 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии. Однако консенсуса о переносе миссии на территорию Украины пока нет.

Он также добавил, что часть доходов от замороженных российских активов используется для закупки вооружений для Киева. Боррель подчеркнул, что в данный момент ЕС также работает над выполнением обязательства по поставке 1 млн снарядов Украине.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.