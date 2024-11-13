Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.2 комментария
Морской рейд в Севастополе временно закрыли
Движение морского транспорта в Севастопольской бухте приостановили
В Севастополе временно закрыли рейд в бухте, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта.
Морской рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта, передает ТАСС.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что «морской пассажирский транспорт приостановил движение».
Причины временного закрытия рейда в Севастопольской бухте остаются неизвестными, и официальная информация по этому поводу пока не предоставлена. Власти не уточняют, когда движение морского транспорта будет возобновлено. Пока пассажиры вынуждены искать альтернативные способы передвижения в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий, а также возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что проводятся следственные действия на месте происшествия, территория остается оцепленной.
Основной версией произошедшего подрыва принято заказное убийство капитана Черноморского флота с помощью самодельного взрывного устройства, закрепленного на днище автомобиля.