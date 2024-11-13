Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

Tекст: Денис Тельманов

Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.



По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.

