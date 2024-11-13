Патрушев призвал усилить корабельный состав ФСБ

Патрушев заявил о необходимости усиления корабельного состава ФСБ из-за террористических угроз

Tекст: Денис Тельманов

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости усиления корабельного состава ФСБ в условиях террористической угрозы, передает РИА «Новости». Патрушев отметил, что террористические угрозы продолжают исходить от иностранных спецслужб и международных террористических организаций, и в этих условиях органы ФСБ должны совместно с ВМФ обеспечить надежную защиту государственной границы.

Патрушев подчеркнул, что для решения этих задач необходимо развивать корабельный состав, улучшать подготовку экипажей, а также совершенствовать системы управления и связи. Он обратил внимание на важность обеспечения условий базирования и оснащения кораблей Пограничного управления ФСБ.

Во время визита в Каспийск Патрушев ознакомился с состоянием боевого дежурства и оснащением сторожевыми кораблями, а также обсудил с начальником погрануправления Андреем Карпенко вопросы международного сотрудничества в Каспийской акватории. Кроме того, он возложил венок к мемориалу в память о жертвах теракта 1996 года, когда в результате взрыва погибло множество людей, включая семьи пограничников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад во главе с США стремится закрепить свое присутствие в Черном море, что рассматривается Россией как угроза.

Во время визита на Черноморский флот Патрушев лично ознакомился с ходом боевого дежурства, подчеркнув, что флот сохраняет боеспособность и готовность противостоять угрозам.

РанееПрезидент Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, которую возглавит Патрушев, для улучшения координации в реализации морской политики России.

