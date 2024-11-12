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    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    23 комментария
    12 ноября 2024, 14:28 • Новости дня

    В Госдуме назвали ультиматум Германии глупым

    Tекст: Александра Юдина

    Ультиматум кандидата в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца по украинскому конфликту, предложенный в Германии, является глупостью и пиар-ходом, выразил мнение первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Так, Чепа резко отреагировал на заявление Мерца, назвав его глупостью, передает «Лента.ру».

    Он подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют о слабости Мерца как политика.

    «Естественно, это глупости. Если это пиар-ход, хорошо, молодец, пытайся стать канцлером. Если он это серьезно говорит, так мыслит, то Германия с такими политиками не будет скатываться вниз, а упадет вниз вскоре, в пропасть экономическую, политическую», – заявил он.

    По мнению Чепы, предложение Мерца может негативно сказаться не только на политической, но и на экономической стабильности Германии.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

    Политолог Александр Рар заявил, что Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии.

    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

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    10 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Захарова посочувствовала немцам из-за «безумных правителей» Германии

    Захарова выразила соболезнование немцам в связи с приходом к власти в Германии самых «безумных правителей» за 80 лет

    Захарова посочувствовала немцам из-за «безумных правителей» Германии
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Немцы 80 лет не видели таких безумных правителей, как те, что сейчас управляют Германией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конфликт между президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином.

    Комментируя сообщения о том, что Штайнмайер «ударил» Мартина, Захарова заявила в Telegram: «Может, и фейк, конечно. Но все остальное правда – Северный поток и т.д.».

    Она выразила «соболезнования немцам», поскольку «таких безумных правителей их страна лет 80 не видела». Захарова подчеркнула, что за «достоинство, честь и свободу всегда нужно бороться». По ее словам, если граждане Германии не «очнутся», то страна продолжит участвовать в «американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Штайнмайер разозлился после критики писателя, касающейся поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ. Более того, по данным Bild, Штайнмайер ударил писателя по голове.

    Писатель резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией и о поддержке им строительства газопровода. В материале говорилось, что пока писатель высказывался, Штайнмайер явно злился, «тяжело дыша и шевелил челюстью». «Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», – рассказал Мартин.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»

    Шольц в ответ на слова Маска об «Олафе-шуте» указал на статус предпринимателя

    Шольц ответил на слова Маска об «Олафе-шуте»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал главу немецкого правительства «шутом».

    После распада в Германии правящей коалиции Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Olaf ist ein Narr». Это можно перевести с немецкого как «Олаф – шут» (или «глупец»), передает ТАСС со ссылкой на ARD.

    «Это делает мне честь», – заявил Шольц с иронией. При этом он сказал, что не станет комментировать высказывания «технологических миллиардеров». Шольц подчеркнул, что Маск «не является главой государства», хотя иногда и может показаться, что технологические компании обладают большим влиянием, чем страны.

    Напомним, правящая коалиция Германии распалась. Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

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    10 ноября 2024, 19:42 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры ФРГ назвал Шольца «хромой уткой»

    Лидер ХДС назвал Шольца «хромой уткой» на международной арене

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц стал «хромой уткой» на международной арене из-за поддержки немецким правительством Камалы Харрис на выборах в США.

    Как сообщает Bloomberg, Мерц подчеркнул, что немецкий МИД поддержал Харрис в соцсети X (Twitter), что, по его мнению, привело к ухудшению отношений с администрацией Дональда Трампа. «У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией [США]. Шольц теперь является хромой уткой и на международном уровне», – заявил он в интервью.

    Кроме того, Фридрих Мерц отметил, что Германии следует более эффективно защищать свои интересы и заключать взаимовыгодные договоренности. Он подчеркнул, что Дональд Трамп назвал бы такой подход «сделкой», акцентируя внимание на необходимости прагматичного подхода в международной политике.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что правящая коалиция Германии распалась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов. Главной причиной политического конфликта стало отсутствие компромисса между сторонами по будущей экономической политике Берлина, однако эксперты допускают, что перемены в Бундестаге могут быть связаны с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

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    11 ноября 2024, 01:36 • Новости дня
    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

    Канцлер Германии Шольц заявил о планах «в скором времени» созвониться с Путиным

    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор может произойти «в скором времени».

    «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Шольц подчеркнул, что готов говорить с российским лидером, но не будет этого делать без предварительного согласования с международными партнерами.

    Канцлер отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату.

    Он заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    В октябре источник в кабинете министров Германии заявил, что Шольц не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем. Однако глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин не настроен на телефонный разговор с Шольцем.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял тогда, что Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. При этом представитель Кремля указывал, что ни Германия, ни США не инициировали контактов с Путиным. Песков отмечал, что слова Шольца о готовности к диалогу не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    Коментарии (12)
    12 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
    В Госдуме предложили запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, законопроект, предусматривающий запрет на зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, будет внесен на рассмотрение в Госдуму, передает ТАСС.

    Володин отметил, что планируется внедрить процедуру проверки законности пребывания мигрантов в России и обязательное тестирование по русскому языку для их детей.

    Парламентарий подчеркнул, что депутаты намерены рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании 20 ноября. Он также добавил, что предложения по трудовой миграции и приезжающим семьям мигрантов будут направлены правительству, чтобы выработать комплексные решения.

    По словам Володина, целью инициативы является усиление контроля в области правоприменения и решение проблемных вопросов, связанных с интеграцией мигрантов в российское общество.

    Ранее президент Владимир Путин предложил создать единый стандарт знания русского языка для мигрантов с учетом профессиональных и социальных норм. При этом глава государства на законодательном уровне запретил посредничество при проведении экзаменов для мигрантов.

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    11 ноября 2024, 03:25 • Новости дня
    Шольц выступил против обладания Германией ядерным оружием
    Шольц выступил против обладания Германией ядерным оружием
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не должна обладать ядерным оружием, для защиты страны нужно развивать обычные вооружения, заявил канцлер Олаф Шольц.

    «Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Он отметил, что любое продвижение в этом направлении встретит его решительное сопротивление. По словам канцлера, для обеспечения защиты Германии и предотвращения нападений следует сосредоточиться на развитии обычных вооружений.

    Он подчеркнул необходимость разработки ракет большой дальности, которые не будут оснащены ядерными боеголовками. В этом направлении Германия планирует сотрудничать с Францией и Великобританией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2024, 20:04 • Новости дня
    Госдума согласилась не считать монашество пропагандой чайлдфри

    Госдума согласилась не считать монашество пропагандой отказа от деторождения

    Госдума согласилась не считать монашество пропагандой чайлдфри
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой распространение информации о монашестве и обете безбрачия не будет считаться пропагандой отказа от деторождения.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку ко второму чтению законопроекта, касающегося административного наказания за пропаганду отказа от деторождения, сообщает ТАСС.

    Поправка уточняет, что распространение информации о монашестве, монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет считаться нарушением. В поправке отмечается, что публичные действия, направленные на формирование привлекательности монашества, а также информация, связанная с отказом от деторождения на основе религиозных убеждений, не считаются административным правонарушением.

    Документ подчеркивает, что такие действия должны основываться на внутренних установлениях признанных централизованных религиозных организаций. Инициатива направлена на исключение случаев, когда соблюдение религиозных правил могло бы быть ошибочно расценено как пропаганда чайлдфри. Поправка подчеркивает важность разграничения религиозных практик и намеренной пропаганды отказа от деторождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московская патриархия направила обращение с просьбой доработать законопроект о запрете идеологии «чайлдфри», чтобы исключить запрет на информацию о монашестве. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения. Согласно опросу ВЦИОМ, 48% россиян выступают против введения штрафов за пропаганду идей чайлдфри, в то время как 44% поддерживают такие меры.

    Коментарии (8)
    12 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Госдуме допустили запрет STALKER 2 в России

    Депутат Горелкин не исключил запрета игры STALKER 2 в России

    В Госдуме допустили запрет STALKER 2 в России
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть запрещена в России, если в ней обнаружится противоправная информация, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

    По его словам, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть запрещена в России, если в ее контенте будет обнаружена противоправная информация, передает RT.

    Горелкин подчеркнул, что игра может быть запрещена, если в ней найдут экстремизм, оправдание терроризма или разжигание межнациональной розни.

    «В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации», – добавил он.

    Парламентарий также призвал разработать гибкие меры поддержки отечественного игропрома и предложил вариант целевого фонда, который может привлечь инвестиции, избегая прямого финансирования, как в случае с игрой «Смута».

    Ранее компания «Сайберия нова» предложила бесплатный доступ к игре «Смута» в 1,5 тыс. клубах России, чтобы привлечь больше игроков и познакомить их с историей Смутного времени.

    Коментарии (4)
    12 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине

    Опрос: Военная помощь Украине теряет популярность среди граждан Германии

    В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка военной помощи Украине среди немцев снизилась до 57%, при этом 47% жителей Германии выступают за продолжение борьбы Киева, показал опрос института Verian, проведенного по заказу немецкого Фонда имени Кербера (Korber-Stiftung).

    В Германии снижается поддержка военной помощи Украине, сообщает Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом).

    По данным опроса института Verian по заказу Фонда имени Кербера, в 2023 году за поддержку выступали две трети немцев, а сейчас – около половины. В частности, военную помощь одобряют 57% жителей Германии, что на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

    Разделение во взглядах на войну на Украине также заметно между западными и восточными регионами страны. На западе 49% респондентов поддерживают продолжение борьбы Украины, в то время как на востоке эту позицию разделяют только 38%. Однако на востоке 52% считают, что Украине следует отказаться от части территорий, против 40% на западе.

    Вопрос о роли Германии в международных кризисах также оказался неоднозначным. Почти половина опрошенных, 46%, выступают за активное участие Берлина в разрешении международных конфликтов. При этом 71% из них считает, что усилия должны сосредоточиться на дипломатической работе, а лишь 10% поддерживают более активное военное участие.

    Интересно, что большинство немцев, 79%, считают, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может негативно сказаться на отношениях между Берлином и Вашингтоном. Только 12% видят в этом положительные перспективы. В то же время среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» более половины верят в положительные последствия избрания Трампа.

    В отношении конфликта на Ближнем Востоке большинство немцев не поддерживают оборонную помощь Израилю, однако 64% считают, что Германия должна быть посредником между Израилем и ХАМАС. При этом 87% опрошенных одобряют гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    Между тем политолог Александр Рар отмечал, что Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит вооружать Украину во что бы то ни стало.

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    9 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Премьер Баварии раскритиковал выдвижение Хабека в канцлеры

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил газете Bild, что выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера является насмешкой над немецкими избирателями и экономической катастрофой.

    По его словам, Хабек, будучи ответственным за экономические трудности и спад промышленности, не должен претендовать на такую высокую должность, передает РИА «Новости».

    «Тот факт, что «зеленый» министр экономики, ответственный за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявил себя кандидатом в канцлеры, является насмешкой над избирателями», – заявил Зедер.

    Кроме того, премьер-министр Баварии категорически отверг возможность коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с партией «Зеленых», отметив, что никто из тех, кто виновен в текущем экономическом провале, не должен входить в состав нового федерального правительства.

    Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера от партии «Зеленых». До этого действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага из-за раскола в коалиционном правительстве, что может привести к проведению досрочных выборов в Германии в марте.

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    11 ноября 2024, 01:55 • Новости дня
    Шольц выразил готовность запросить вотум доверия у Бундестага до 25 декабря

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

    «Для меня вообще не проблема поставить вопрос доверия до Рождества (25 декабря), если все согласятся», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов, из-за отсутствия компромисса по будущей экономической политике Берлина. В результате правящая коалиция Германии распалась.

    Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, запланировав голосование на 15 января.

    Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц отметил, что Шольц стал «хромой уткой» на международной арене из-за поддержки немецким правительством Камалы Харрис на выборах в США.

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    11 ноября 2024, 09:03 • Новости дня
    Reuters: Шольц обсудил с Трампом геополитические вызовы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, политики поговорили о двусторонних отношениях, сообщил источник в немецком правительстве.

    Канцлер в беседе заявил о готовности немецкого руководства продолжить сотрудничество двух стран, сообщил собеседник Reuters, передает ТАСС.

    Собеседники условились вместе работать над возвращением мира в Европе.

    Ранее Шольц заявлял, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в скором времени. До этого в прессе сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

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