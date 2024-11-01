В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев

Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.