В Кремле назвали заявления Трампа о «Северном потоке – 2» неясными

Tекст: Александра Юдина

Песков подчеркнул, что все нитки газопровода «Северный поток» уже давно достроены, передает ТАСС.

Он добавил, что одна из ниток «Северного потока – 2» уцелела и готова к запуску в любой момент, как ранее говорил президент Владимир Путин.

«Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – резюмировал Песков, отметив, что для разъяснения ситуации следует обратиться в предвыборный штаб кандидата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.