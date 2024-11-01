Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
В Кремле назвали заявления Трампа о «Северном потоке – 2» неясными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока – 2», указав на его полную достройку и готовность к запуску.
Песков подчеркнул, что все нитки газопровода «Северный поток» уже давно достроены, передает ТАСС.
Он добавил, что одна из ниток «Северного потока – 2» уцелела и готова к запуску в любой момент, как ранее говорил президент Владимир Путин.
«Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – резюмировал Песков, отметив, что для разъяснения ситуации следует обратиться в предвыборный штаб кандидата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.