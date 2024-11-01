Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»
Трамп рассказал Карлсону о своей роли в уничтожении «Северного потока – 2»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.
Трамп заявил, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», передает «Лента.ру».
«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток – 2». Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион», – сказал Трамп.
Политик отметил, что считает людей, так думающих, больными.
Трамп объяснил, что уничтожил проект, введя в 2019 году санкции против участников строительства трубопровода. Эти санкции значительно затормозили проект и повлияли на его реализацию, что стало стратегической целью бывшего президента США.
Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.