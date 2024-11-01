Трамп признался в уничтожении «Северного потока – 2»

Трамп заявил, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», передает «Лента.ру».

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток – 2». Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион», – сказал Трамп.

Политик отметил, что считает людей, так думающих, больными.

Трамп объяснил, что уничтожил проект, введя в 2019 году санкции против участников строительства трубопровода. Эти санкции значительно затормозили проект и повлияли на его реализацию, что стало стратегической целью бывшего президента США.

Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.